Nadzwyczajne złagodzenie sankcji KNF coraz bardziej realne?

Obniżenie wysokości kary administracyjnej było wynikiem zastosowania trybu tzw. układu w sprawie nadzwyczajnego złagodzenia sankcji, tj. instytucji, która weszła w życie 29 września 2023 r. w związku z wprowadzeniem zmian do przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Jak zapowiedział rzecznik prasowy KNF, to pierwsza decyzja wydana w tym trybie, ale już wkrótce należy spodziewać się kolejnych tego typu decyzji. To może oznaczać, że przed Komisją już teraz kilka spraw, które mogą zostać zakończone układem.