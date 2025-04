Czy układ z KNF to zawsze korzystne rozwiązanie dla nadzorowanego?

Wszczynając postępowanie sankcyjne, KNF zwykle dysponuje już materiałem dowodowym wskazującym na naruszenie. Oczywiście istnieje szansa, że w toku postępowania administracyjnego instytucja przekona nadzorcę, że nie dokonała naruszeń. Jednakże doświadczenie wskazuje, że raczej będzie to trudny do zrealizowania scenariusz. W takim przypadku sytuację strony postępowania może uratować zawarcie układu zmierzającego do złagodzenia sankcji.

Reklama

Zawarcie układu z KNF może wydawać się atrakcyjną opcją, ale warto rozważyć jego zalety, ryzyka oraz okoliczności, w których podpisanie porozumienia z KNF staje się realną alternatywą dla długotrwałego postępowania.

Układ wprowadzony w 2023 r. w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym pozwala na obniżenie kary nawet o 90 proc., w zależności od spełnienia określonych wymagań. Do tej pory zastosowano go kilka razy, obniżając kary o 40–80 proc. Jego celem jest przyspieszenie postępowania i współpraca z nadzorcą w ustalaniu faktów oraz minimalizacja skutków naruszeń. Zawarcie układu jest prawem strony, nie obowiązkiem.

Zasady układu z KNF

Mechanizm układu zakłada obniżenie kary pieniężnej przez KNF w zamian za współpracę podmiotu nadzorowanego, m.in. ujawnienie istotnych okoliczności naruszenia i przedstawienie dowodów. Współpraca powinna nastąpić jak najszybciej, najlepiej na etapie pierwszej instancji postępowania administracyjnego. Brak układu w pierwszej instancji zmniejsza szanse na jego zawarcie przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Obniżka sankcji wynosi od 20 do 90 proc., zależnie od stopnia współpracy, ujawnienia naruszeń, działań naprawczych i usunięcia szkód. W wyjątkowych przypadkach KNF może odstąpić od kary.