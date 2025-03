Tether – uznany stablecoin czy dolar cienia podziemnego świata finansowego?

W swojej ostatniej analizie z 25 października 2024 r., WSJ stwierdza, że wobec Tether Holdings wdrożone zostało śledztwo prowadzone przez biuro prokuratora USA na Manhattanie. W jego trakcie prokuratorzy skupiają się na potencjalnych naruszeniach przez firmę Tether sankcji nałożonych przez władze USA, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także na finansowaniu przez firmę nielegalnych działań. Według gazety rozważane jest wprowadzanie sankcji wobec firmy przez Departament Skarbu. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) tego departamentu rozważa podobno dodanie Tether do swojej listy „Specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych”, którym uniemożliwia się dostęp do amerykańskich kanałów finansowych – w tym do obligacji skarbowych, które stanowią podstawę rezerwowych aktywów fiducjarnych Tether. Dziennik WSJ już wcześniej informował, że osoby powiązane z Tether Holdings używały sfałszowanych dokumentów, aby uzyskać konta bankowe w USA, ponieważ banki nie chciały być powiązane z obarczonym skandalem emitentem stablecoina. W połowie września 2024, dziennik nazwał USDT „dolarem cienia napędzającym finansowy półświatek” i oskarżył Tether o „umożliwianie równoległej gospodarki, która działa poza zasięgiem amerykańskich organów ścigania”. W kwietniu 2024 r., WSJ zacytował również zeznania zastępcy sekretarza skarbu Wally’ego Adeyemo przed Kongresem, w których wzywał do stworzenia dodatkowych narzędzi do walki z „dostawcami stablecoinów wspieranych dolarem z zagranicy”, którzy działają na podstawie „innego zestawu zasad”.

Reakcja Tether Holdings

Odpowiadając na publikacje WSJ dyrektor generalny Tether Paolo Ardoino uznał je za nieodpowiedzialne. Dodał, że nie ma wiedzy na temat śledztwa, które jakoby toczy się wobec jego firmy. Zaznaczył jednak, że „jeśli rząd USA zechce nas zabić, to wystarczy, że naciśnie przycisk”. W wywiadzie dla CoinDesk, Ardoino tłumaczył, że Tether robi „wszystko co w naszej mocy”, aby ukrócić nielegalne używanie kryptowaluty, rola zaś USDT w nielegalnych finansach, to i tak „kropla w morzu” w porównaniu z praniem pieniędzy i innymi nielegalnymi operacjami w amerykańskich „twardych” dolarach. Wskazał również na współpracę swojej firmy z OFAC i US Secret Service w zakresie zwalczania prób obchodzenia sankcji i prania pieniędzy za pomocą tether.

Teoretycznie Tether weryfikuje tożsamość swoich klientów, ale dotyczy to głównie tzw. bezpośrednich klientów. Tymczasem większa część rynku wtórnego, na którym tether jest już swobodnie dostępny dla zwykłych użytkowników, pozostaje w dużej mierze nieuregulowana. Monety tether można niemal natychmiast przesyłać między różnymi portfelami cyfrowymi, co utrudnia ustalenie ich pierwotnego właściciela i ostatecznego miejsca przeznaczenia. Przedstawiciele firmy Tether twierdzą, że każdą transakcję w jej kryptowalucie można śledzić w „publicznych blockchainach”, gdzie rejestrowane są wszystkie transakcje USDT. Dlatego każdy może zamrozić swoje monety w dowolnym portfelu cyfrowym, jeśli wykryte zostaną naruszenia lub nielegalne działania. W praktyce jest to jednak bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe. Według ChainArgos, od 2018 r. do czerwca 2024 r. firma Tether zablokowała 2713 portfeli na swoich dwóch najpopularniejszych blockchainach. Do podejrzanych portfeli przesłanych zostało łącznie 153 mld dol., z czego firmie udało się zamrozić tylko 1,4 mld dol. Reszta pieniędzy została przelana dalej, a firma nie miała dość czasu, aby zatrzymać te transakcje. W raporcie ONZ opublikowanym w styczniu 2024 roku stwierdzono, że tether jest „preferowanym wyborem” w zakresie prania pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej.

Zarzuty zarzutami, ale...

Jak dotąd, pomimo iż znalazł się na celowniku obecnych władz w Waszyngtonie, stablecoin tether funkcjonuje bez przeszkód. Niemałe znaczenie z pewnością ma w tym wypadku potencjał finansowy Tether Holdings. Ocenia się, że firma może mieć wpływ na globalny rynek aktywów cyfrowych o wartości 2 bilionów dolarów i jest kluczowym graczem w ekosystemie kryptowalut. Kapitalizacja rynkowa USDT, wynosząca 120 miliardów dolarów, czyni ją zdecydowanie największą stabilną kryptowalutą w branży.

Niewykluczone, że pewną rolę w utrzymaniu stabilności tether odgrywa również, ścisła współpraca Tether Holdings z potentatem w handlu obligacjami na giełdzie Wall Street, firmą Cantor Fitzgerald. Cantor przechowuje większość z 80 miliardów dolarów, jakie Tether Holdings posiada w amerykańskich obligacjach skarbowych. Dyrektorem generalnym firmy Cantor jest Howard Lutnick, który jest jednocześnie szefem zespołu ds. przekazania władzy prezydentowi elektowi Donaldowi Trumpowi. Nazwisko Lutnicka wymieniane jest również jako jednego z kandydatów na stanowisko szefa sztabu Trumpa.

W rozgrywce wokół theter, nie można również nie zwrócić uwagi na rywalizację pomiędzy głównymi konkurentami na amerykańskim rynku stablecoinów. Firma Circle – emitent innego amerykańskiego stablecoina USCD – dolała oliwy do ognia stwierdzając, że jeśli amerykańskie agencje federalne rzeczywiście chcą ograniczyć nielegalną działalność Tether Holdings, „to wystarczy, że przejmą aktywa będące w posiadaniu Cantor, a tether upadnie jak tani garnitur”. Na marginesie rozgrywki Theter Holdings i Circle warto zaznaczyć, że w Stanach Zjednoczonych, trwają właśnie prace ustawodawcze, mające uregulować rynek stablecoinów. Istnieje kilka projektów ustaw dotyczących tej specyficznej kryptowaluty. Pojawiły się spekulacje, że podczas swoich wizyt na Kapitolu i rozmów z kongresmenami, Lutnick podnosił nie tylko kwestie przekazania władzy Donaldowi Trumpowi, ale także próbował przekonać ustawodawców, aby powstrzymali się od uchwalania jakichkolwiek ustaw, które mogłyby promować Circle kosztem Tether Holdings.