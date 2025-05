Dystrybucja dała PGE rekordowe wyniki

Grupa PGE szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2025 roku 4,33 mld zł powtarzalnej EBITDA oraz 2,42 mld zł zysku netto j.d. To wyniki znacznie lepsze od szacunków analityków. Te wskazywały, że największa spółka elektroenergetyczna może osiągnąć za I kw. 2025 r. oczyszczoną EBITDA rzędu ok. 3,5 mld zł. Dla porównania rok wcześniej za I kw. 2024 r. zysk netto dla akcjonariuszy wynosił 893 mln zł, a wynik EBITDA powtarzalny osiągnął 2,5 mld zł.

Dystrybucja generuje najwięcej

Patrząc na wybrane sektory działalności, to największy wkład w ten wynik miała dystrybucja, gdzie EBITDA sięgnęła 1,32 mld zł, a dalej, ciepłownictwo 0,9 mld zł, obrót 0,77 mld zł, sektor OZE 0,45 mld zł, energetyka kolejowa 0,35 mld zł energetyka konwencjonalna 0,29 mld zł, energetyka gazowa 0,09 mld zł. Na na wyniki I kwartału 2025 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, zmniejszające wynik raportowany EBITDA o 24 mln zł. W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące wyniósł około 4,31 mld zł, w tym 0,74 mld zł w segmencie Obrót (bez różnic w pozostałych segmentach).

Skonsolidowany wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2,42 mld zł, czyli 1,08 zł na akcję, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowany o odpisy rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i praw do użytkowania aktywów wyniósł około 2,43 mld zł, czyli 1,08 zł na akcję.

Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2025 r. wyniosły ok. 1,72 mld zł, a szacunkowe zadłużenie netto na koniec marca wyniosło ok. 8,14 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 16,68 mld zł.