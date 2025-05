Tauron zwiększa zysk o blisko 40 proc.

Grupa Tauron opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2025 roku.

Reklama

Według szacunków jedna z największych grup energetycznych w Polsce wypracowała w tym okresie ponad 2,3 mld zł zysku EBITDA (wzrost o 24 proc. rok do roku) oraz 1,1 mld zł zysku netto (wzrost o 39 proc. rok do roku). Marża EBITDA osiągnęła poziom 24 proc. (wzrost o 5 p.p. rok do roku). Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9,6 mld zł (spadek o 0,3 proc. rok do roku).

– Świetne wyniki finansowe, które osiągamy przekładają się na zaufanie akcjonariuszy i giełdową wycenę. W ciągu 14 miesięcy naszej pracy w zarządzie, kapitalizacja Spółki przekroczyła poziom 11,5 mld zł, notując niemal 120-procentowy wzrost – mówi Grzegorz Lot, prezes Tauron Polska Energia.

Dystrybucja generuje zyski

Jak dodaje Krzysztof Surma, wiceprezes Tauronu ds. finansowych, zysk EBITDA w pierwszym kwartale tego roku był na historycznie najwyższym poziomie. – Okazał się o 17 proc. wyższy od konsensusu prognoz analityków. Na wzrost wyników w największym stopniu przyczynił się segment Dystrybucja, który odpowiada za ponad 50 procent zysku EBITDA. Wyniki potwierdzają, że jesteśmy na właściwej ścieżce do osiągnięcia celów strategicznych w zakresie generowanej EBITDA – podkreśla Krzysztof Surma.