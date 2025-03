Unijny pakiet nie poprawi losu przemysłu i energetyki

Robert Jeszke z Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych, KOBiZE/IOŚ-PIB, uważa, że propozycje Komisji Europejskiej dotyczące unijnej strategii przemysłowej, w tym inicjatywa Clean Industrial Deal, zmierzają w dobrym kierunku i można je uznać za słuszny krok. Szczególnie warte uwagi są działania mające na celu obniżenie cen energii, utworzenie Funduszu Konkurencyjności wspierającego inwestycje czy też uszczelnienie mechanizmu CBAM. – Jednak propozycje Komisji koncentrują się przede wszystkim na branżach energochłonnych, pomijając inne sektory przemysłu, które również odczuwają skutki rosnących kosztów produkcji i polityki klimatycznej. To zawężenie zasięgu działań może osłabić ich skuteczność i ograniczyć pozytywny wpływ na całą gospodarkę – uważa nasz rozmówca. Co więcej, propozycje KE nie są dostatecznie powiązane z istniejącą architekturą polityki klimatycznej, co rodzi obawy o ich realną efektywność. Warto przypomnieć, że Komisja nadal postuluje ograniczenie emisji CO2 o 90 proc. do 2040 r., co choć istotne z perspektywy środowiskowej, może prowadzić do dalszego wzrostu kosztów produkcji i zwiększenia ryzyka ucieczki emisji poza UE – mówi Jeszke.

Energetyka chce zmian

Spółki energetyczne i branżowe organizacje będące głosem tychże firm na razie spokojnie i bez większej oceny wypowiadają się na temat propozycji KE. Im głębiej jednak wsłuchać się w ich głosy, tym mocniej słychać rozczarowanie.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej oraz szef Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Dariusz Marzec przypomina, że jako UE nie osiągniemy konkurencyjnej gospodarki bez nowoczesnej energetyki, która musi mieć odpowiednie warunki rozwoju, by zapewniać stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła po akceptowalnych cenach. – W ślad za deklarowanymi celami Czystego Ładu Przemysłowego, takimi jak elektryfikacja europejskiej gospodarki, powinny iść instrumenty finansowe i fundusze UE potrzebne do ich realizacji. Kluczową kwestią jest też zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, które jest sprawą ogólnoeuropejską. Powinniśmy lepiej wykorzystywać transformację energetyczną do realizacji inwestycji, wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy w krajach UE – podkreśla Marzec.

Znacznie więcej można jednak przeczytać w propozycjach jego stowarzyszenia. W opinii PKEE widoczne jest już krytyczne podejście, a dotyczy głównie EU ETS. Stowarzyszenie ocenia, że reforma systemu UE ETS, który ma wpływ na ceny energii elektrycznej i konkurencyjność wielu krajów UE, powinna być częścią szerszych rozwiązań odnoszących się do konkurencyjności przemysłu europejskiego. – Aktualizacji ETS UE należy dokonać w najszybszym możliwym terminie celem rozstrzygnięcia kwestii niewystarczającej liczby przydziałów w ETS. Nie ma uzasadnienia, aby czekać do roku 2026, skoro pojawiają się kluczowe pytania dotyczące ETS UE, jak np. darmowe uprawnienia dla przemysłu lub przyszłość ETS2 – uważa PKEE, na czele którego stoi Marzec.

W podobnych duchu, choć nieco łagodniej, wypowiadał się prezes Orlenu Ireneusz Fąfara na konferencji wynikowej firmy. – My zwracamy uwagę na konieczność ujęcia indywidualnego podejścia poszczególnych krajów do wyplenienia tych regulacji, jak Eu ETS, FitFor55. Każdy z krajów ma inne ścieżki dojścia. My, jako Polska, nadal korzystamy z węgla. Jesteśmy pewni, że automatyczne przejście z węgla na OZE jest niemożliwe – przypomniał, dodając, że potrzebujemy pośredniego paliwa, jakim jest gaz. – Mamy nadzieje, że za kilka miesięcy będziemy mogli podsumować te wszystkie postulaty KE. Nie słyszeliśmy np., a na co mieliśmy nadzieję, że się pojawi zmiana podejścia do EU ETS 2. Być może jest to ujęte w dodatkowych dokumentach – komentował.