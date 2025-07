Rosną bolączki operatorów z instalacjami OZE

Na koniec czerwca, operator systemu przesyłowego i operatorzy systemów dystrybucyjnych wydali i uzgodnili warunki przyłączenia dla łącznie 90,9 GW OZE do 2030 r., wliczając w to instalacje, które działają o mocy 34 GW. Ich roczny potencjał produkcji energii będzie wynosił ok. 158 TWh. Dotyczy to wszystkich warunków przyłączenia, a nie ze wszystkimi inwestorami podpisano umowy. Nie jest pewne, ile projektów zostanie zrealizowanych, co utrudnia opracowanie prognoz podaży i popytu na energię oraz planowanie rozwoju sieci. Niezależnie od tego, rosnąca moc w OZE potrzebuje stabilizacji w innych źródłach energii.