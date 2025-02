Komisja Europejska przedstawiła plan jak chce obniżyć ceny energii

W czasie swojej prezydencji w UE polski rząd postuluje m.in. zwiększenie puli dostępnych uprawnień do emisji CO2, co pozwoliłoby obniżyć lub utrzymać na stabilnym poziomie ceny tych uprawnień. Inna koncepcja zakłada po prostu zamrożenie cen w ETS. – Będziemy postulować zwiększenie liczby dostępnej puli uprawnień do emisji CO2, co pozwoli utrzymać ceny uprawnień w ryzykach bez znaczących zwyżek. Mamy już kilku sojuszników w UE w tej sprawie. Chcemy także zaproponować nowe rozwiązanie. Poprzez mechanizm wychwytywania i składowania CO2 (co jako Polska chcemy robić) proponujemy otrzymywanie przez kraje UE dodatkowych uprawnień do emisji CO2 – mówił kilkanaście dni temu w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

W ramach nowego paktu, planowana jest zmiana w instrumencie finansowania InvestEU. Ma być on zdolny do ponoszenia ryzyka. Pozwoli to zmobilizować do 50 mld euro dodatkowych inwestycji prywatnych i publicznych, w tym w czyste technologie, czystą mobilność i ograniczenie ilości odpadów.

Z kolei Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego uruchomi szereg konkretnych nowych instrumentów finansowych wspierających Pakt dla czystego przemysłu. Będzie to m.in. program Komisji Europejskiej i EBI dotyczący gwarancji dla umów zakupu energii elektrycznej (PPA) przez mały i średni biznes oraz sektory energochłonne.KE planuje w ten sposób promować długoterminowe kontrakty na energię, które mają zapewnić przemysłowi bardziej stabilne i przewidywalne ceny.

Pakiet na rzecz tańszej energii

Dla przemysłu najważniejsze we wspominanym akcie są działania na rzecz obniżenia cen energii. Tych działań w pakiecie o „przystępnej cenowo energii” jest ich łącznie osiem. Ceny energii elektrycznej mają zostać obniżone m.in. poprzez możliwość obniżenia podatków od energii elektrycznej oraz nowe zasady dotyczące opłat za przesył i dystrybucję energii.

Komisja chce uczynić rachunki za prąd bardziej przystępnymi. Kraje UE mogą już teraz obniżyć rachunki za energię elektryczną, ale potrzebne są decyzje, zwłaszcza w obszarach opłat sieciowych i opodatkowania. – Komisja przedstawi metodologię, która zapewni, że opłaty sieciowe będą zachęcać do najbardziej efektywnego wykorzystania sieci, obniżając koszty systemu energetycznego i potrzeby inwestycyjne w nową sieć elektroenergetyczną – zapowiada KE, która ma wydać w tym celu zalecenia dla krajów UE, aby obniżyć krajowe podatki od energii elektrycznej, co natychmiast obniży rachunki za energię.