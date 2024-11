Premier nadal nie wskazał nowego pełnomocnika odpowiedzialnego za atom. Są kandydaci

Na nasze pytania dotyczące przyszłości dotychczasowego pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej zadane pod koniec października odpowiedziała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. – Pan Maciej Bando jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Nie został powołany na pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w Ministerstwie Przemysłu – podała KPRM.

Będzie nowy pełnomocnik

Kancelaria nie wskazała nazwiska nowego pełnomocnika. Od pierwszego listopada to zadanie należy już do Ministerstwa Przemysłu. Maciej Bando pełnił do tej pory funkcje pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej i wiceministra w MKiŚ. Jednak 8 października br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, zgodnie z którym funkcja pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej zostaje przeniesiona z kompetencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska do resortu przemysłu. Weszło ono w życie 1 listopada 2024 r.

W obliczu spekulacji dotyczącej niepewnej przyszłości Macieja Bandy, 29 października premier Donald Tusk pytany przez dziennikarzy podczas konferencji prasowej zapewniał: – Jeśli nie przed Zaduszkami, to na początku przyszłego tygodnia poznacie państwo nazwisko nowego pełnomocnika – powiedział Tusk. Nadal jednak czekamy na wskazanie nowego pełnomocnika.

Kto następcą?

Minister przemysłu, Marzena Czarnecka jeszcze w październiku wysłała do KPRM pismo z powołaniem Macieja Bando na stanowisko pełnomocnika już w randze wiceministra przemysłu. Jednak premier nie podpisał tego wniosku. Formalnie więc nadal Maciej Bando jest w zawieszeniu między resortami. Minister Czarnecka ma wysłać nowe pismo z nowym kandydatem.