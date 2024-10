Prąd z OZE w domach. Rośnie liczba ofert

Dotychczas oferty z dostawą zielonej energii były kierowane głównie dla dużych firm, które były gotowe zapłacić nieco więcej za prąd. Teraz do wyraźnej ofensywny przechodzą spółki z udziałem Skarbu Państwa i zaczyna się to zmieniać. Po Tauronie, który oferuję zieloną energię już nie tylko firmom, ale także klientom indywidualnym, do gry wejdzie jeszcze w tym miesiącu Enea. Są jednak i takie spółki, które w swojej ofercie mają tylko zieloną energię, bo tylko taką produkują.

Rozruszać rynek

Jeśli chodzi o sprzedaż energii firmom, największe zainteresowanie wyrażają duże korporacje, często zobowiązane do realizacji wytycznych swoich grup kapitałowych, które nakazują zawieranie tego typu kontraktów. Niemniej jednak nie zawsze firmy finalizują sprzedaż wyłącznie zielonej energii, gdyż klienci w toku rozmów często rezygnują z tego wymagania i wybierają standardową ofertę, zgodną z obowiązującymi przepisami, która na ten rok obejmuje 5 proc. udziału energii zielonej. – Sporadycznie pojawiają się przetargi publiczne, w których zamawiający oczekują dostaw wyłącznie energii zielonej lub stosują punktację zależną od zaproponowanego udziału zielonej energii. W niższych segmentach wolumenów zainteresowanie zieloną energią jest minimalne, gdyż priorytetem dla tych klientów jest głównie optymalizacja kosztów – informuje nas Veolia. Niemniej oferty niektórych firm mogą ten rynek nieco rozruszać.

Ruch gigantów

Zapytaliśmy Grupę Tauron o szczegóły oferty sprzedaży zielonej energii i czy może ona być realną alternatywą dla sprzedaży energii zgodnie z taryfą. Obecna cena energii elektrycznej według stawki taryfowej wynosi 628 zł za MWh do końca przyszłego roku. Dzięki ustawowemu ograniczeniu cena dla gospodarstw domowych do końca tego roku to 505 zł. – My zaś oferujemy prąd z naszych odnawialnych źródeł energii w stałej cenie dla gospodarstw domowych aż przez dziewięć lat. Oferta podlega do końca roku cenie ustawowej, a następnie stała cena prądu wyniesie 599 zł. Stała pozostanie też wysokość opłaty handlowej. Jest to więc oferta konkurencyjna względem aktualnej ceny taryfowej i pozwala zagwarantować sobie cenę prądu na bardzo długi czas. Nie wiemy jednak, jak będą wyglądać taryfy w kolejnych latach. Wystarczy sobie jednak przypomnieć wzrosty cen w ostatnich dziewięciu latach – wyjaśnia Daniel Iwan, rzecznik Tauronu Sprzedaż.

Także gdańska Energa ma taką ofertę. Energa Obrót oferuje możliwość zawarcia umów, które dają gwarancję pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. – Taką możliwość mają wszystkie grupy klientów, tj. konsumenci, mały i średni biznes oraz duże przedsiębiorstwa. Zainteresowanie energią z OZE jest coraz większe, również wśród dużych firm, które coraz częściej korzystają z tego typu kontraktów – informuje spółka. W kwestii ceny nie jest jednak już tak otwarta do komunikowania jak Tauron i szczegółów nie podaje.