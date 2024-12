Bieżące wydatki główną przeszkodą w oszczędzaniu na emeryturę

Ponad połowa badanych regularnie rozważa kwestie związane z emeryturą, a aż 75 respondentów zgadza się z tym, że państwowa emerytura nie zapewni im godnego poziomu życia – takie wnioski płyną z badania SW Research na zlecenie XTB. Problemem oczywiście jest spadająca stopa zastąpienia czyli relacja emerytury do ostatniego dochodu z pracy. – Spadek przeciętnej stopy zastąpienia w Polsce jest największy wśród wszystkich państw UE. W świetle prognoz ZUS-u większość świadczeń to będą emerytury minimalne. Konsekwencją będzie wzrost względnego ubóstwa wśród osób starszych. W przyszłości świadczenia emerytalne z publicznego systemu emerytalnego będą niewystarczające, aby utrzymać dotychczasowy poziom życia po zakończeniu aktywności zawodowej – potrzebne są dodatkowe oszczędności emerytalne – wskazuje prof. Marek Szczepański z Politechniki Poznańskiej, ekspert Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Emerytura uzależniona od ZUS -u

Chociaż Polacy mają stosunkowo wysoką świadomość niskich emerytur, to nadal nie przekłada się to na bardziej zdecydowane działania, które pozwoliłby w większym stopniu uniezależnić się od ZUS – u. Dane pokazują, że 27 proc. młodych dorosłych (do 25 lat) odkłada środki co miesiąc na emeryturę, podczas gdy 28 proc. planuje zacząć oszczędzać w przyszłości. W grupie wiekowej 26- 35 lat, 32 proc. odkłada środki co miesiąc, a 29 proc. planuje zacząć oszczędzać. Najwyższy odsetek regularnych oszczędzających (42 proc.) występuje wśród osób w wieku 36-45 lat. W grupie wiekowej 46-55 lat, 37 proc. odkłada środki co miesiąc, a 22 proc. kilka razy w roku. Wśród osób powyżej 55 lat, 33 proc. odkłada środki co miesiąc, ale 20 proc. nie planuje oszczędzać w ogóle.

Dlaczego Polacy się dzieje? Najczęstszym powodem nie oszczędzania na emeryturę są zbyt wysokie obecne wydatki, co podkreśla aż 59 proc. ankietowanych w grupie wiekowej 46-55 lat. 41 proc. Polaków wskazuje, że barierą są niespodziewane koszty, które ograniczają możliwości odkładania pieniędzy. Co czwarta osoba woli wydawać środki na bieżące przyjemności. – W podejmowaniu działań inwestycyjnych do oszczędzania na emeryturę Polaków blokuje strach przed stratą. Należy wkładać jak najwięcej wysiłku w edukację pozwalającą na zrozumienie ryzyka, jego istoty i metod zarządzania nim. Drugim punktem wartym uwagi jest dbanie o budżet domowy. Odkładanie na emeryturę powinno być przed wszystkimi wydatkami, podobnie jak z wynagrodzenia pobierane są składki na ZUS, NFZ i podatki, tak automatycznie powinien być odkładany procent na emeryturę. Wtedy “niespodziewane” wydatki nie miałyby wpływu na poziom oszczędności – podkreśla Marcin Tuszkiewicz, prezes Investio.

Brak wiedzy problemem emerytalnym

13 proc. respondentów przyznaje, że nie wie, jak efektywnie oszczędzać na emeryturę. Brak wiedzy na ten temat jest problemem głównie w młodszych grupach wiekowych. – Jako XTB chcemy wypełnić lukę w zaangażowaniu młodszych grup wiekowych w ten ważny temat. Zapewniamy edukację w zakresie planowania finansowego i oszczędzania na emeryturę, aby wyposażyć młode pokolenie w wiedzę i narzędzia potrzebne do wczesnego i skutecznego oszczędzania, co zapewni im bardziej bezpieczną przyszłość – wskazuje Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.