W czwartek wieczorem firma Rex Concepts rozpoczęła pierwotną ofertę akcji (IPO). W opublikowanym prospekcie emisyjnym operator restauracji poinformował, że IPO składać będzie się z nowych i istniejących walorów, a maksymalna cena każdego z nich wyniesie 17,5 zł.

Reklama Reklama

Po pieniądze na rozwój na giełdę

Spółka zaoferuje inwestorom nie więcej niż 32 mln akcji serii C, a jej główny akcjonariusz, Rex Invest CEE, maksymalnie niecałe 3,56 mln walorów serii B.

Według zarządu Rex Concepts wpływy z emisji powinny wynieść do 560 mln zł. Spółka chce przeznaczyć te pieniądze na rozwój m.in. poprzez otwarcia nowych restauracji i przejęcia. Bardziej szczegółowo, cele emisji to finansowanie aktualnego biznesplanu grupy i przyspieszenie wzrostu istniejących marek i rynków, a także realizacja celów wspierających: konsolidacja na rynkach Europy Środkowowschodniej, wprowadzenie nowej kategorii produktów lub marki, a także ekspansja zagraniczna.

130 mln zł Rex Concepts chce przeznaczyć na otwarcia nowych placówek własnych (70 w 2026 r., 80 rocznie w kolejnych latach). 110 mln zł pochłonąć ma ekspansja przyspieszona Burger Kingów i Popeyes. Około 150 mln zł – konsolidacja.

68 mln zł kosztować ma wprowadzenie nowej marki do sieci restauracji, a 70 mln zł – ewentualna ekspansja zagraniczna.

Operator Burger Kingów i Popeyes chce zadebiutować na GPW 7 maja

Oferta akcji kierowana jest głównie do inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni mogą liczyć na maksymalnie 20 proc. ostatecznej liczby oferowanych walorów.

Kalendarz IPO wygląda następująco. Już w piątek 17 kwietnia rusza budowa księgi popytu wśród instytucji (potrwa do 23 kwietnia) oraz zapisy inwestorów indywidualnych (kończą się także 23 kwietnia). Około 24 kwietnia podana ma być ostateczna cena akcji i wielkość oferty. Potem od 24 do 28 kwietnia przyjmowane będą zapisy instytucji. Po zapisach instytucji (do 28 kwietnia) zaplanowano przydział akcji inwestorom indywidualnym (30 kwietnia). 7 maja to przewidywany pierwszy dzień notowań praw do akcji na giełdzie.

W 2025 r. grupa Rex Concepts, która jest głównym franczyzobiorcą marek Burger King i Popeyes, odnotowała 594,6 mln zł przychodów (358,5 mln zł rok wcześniej). Miała 43,4 mln zł EBITDA.

Rex Concepts chce być spółką wzrostową, a nie dywidendową. W prospekcie podano, że Rex Concepts oczekuje w latach 2026-2027 niemal potrojenia przychodów z 2025 r., a potem – w latach 2028-2030 co najmniej podwojenia względem 2027 r.