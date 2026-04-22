Czwartek jest ostatnim dniem zapisów dla inwestorów indywidualnych na akcje firmy Rex Concepts w trwającym IPO. Maklerzy mówią, że zainteresowanie ofertą jest, ale na ten moment co najwyżej średnie. Kluczowe będą jak zawsze ostatnie dwa dni, które zwyczajowo najmocniej mobilizują „detal”. Jeśli chodzi o instytucje, trwa walka o zbicie ceny. Utrzymanie jej na poziomie maksymalnym będzie wyzwaniem.

Reklama Reklama

Detal czeka do ostatniej chwili

Na akcje Rex Concepts inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się za pośrednictwem dziewięciu firm inwestycyjnych: BM Pekao, DM BDM, BM ING, Ipopema Securities, Noble Securities, Trigon DM, BM Alior Banku, DM BOŚ oraz BM PKO BP. Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od niektórych IPO, tym razem lista konsorcjum detalicznego nie obejmuje kilku podmiotów z mocną ekspozycją na klienta detalicznego (m.in. BM mBanku, Santander BM czy też BM BNP Paribas). Pośrednicy, którzy są w konsorcjum też raczej zachowawczo podchodzą do oferty. Tym razem raczej trudno więc o promocyjne stawki prowizji przy IPO. Taką można jedynie znaleźć w Noble Securities. Zamiast standardowej prowizji na poziomie 0,38 proc. wynosi ona 0,2 proc.

Czytaj więcej Debiuty Prześwietlamy IPO grupy Rex. Warto kupić akcje? Atutem spółki jest imponujący rozwój biznesu, doświadczona kadra i rosnąca branża. Cały prospekt emisyjny ma około 300 stron, z tego ponad 30 zajmu...

Maklerzy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają także, że na razie zainteresowanie ofertą jest raczej umiarkowane.

– Jakieś zainteresowanie jest, ale do szturmu inwestorów indywidualnych daleko – mówi jeden z naszych rozmówców. Wszyscy zgodnie jednak przyznają, że chwila prawdy wciąż jednak przed nami.

– Inwestorzy zazwyczaj czekają do ostatniej chwili z zapisami, tak by pieniądze były zablokowane przez możliwie najkrótszy czas. To, że teraz zainteresowanie jest ograniczone, nie oznacza że takie też będzie w ostatnim dniu zapisów – mówi kolejny z naszych rozmówców

Przypomnijmy, że inwestorzy indywidualni na akcje Rex Concepts mogą zapisywać się do czwartku do godz. 23.59. Minimalny zapis musi opiewać na 10 akcji. Cena maksymalna ustalona w ofercie to 17,5 zł.

Kluczowe daty w IPO

23 kwietnia kończy się także proces budowy księgi popytu wśród instytucji. Cena ostateczna ma być z kolei znana 24 kwietnia. Według naszych informacji dolne widełki w ofercie oscylują zaś przy poziomie 14 zł.

– Spółka budzi mieszane uczucia wśród polskich inwestorów instytucjonalnych. Jednym się podoba, innym wręcz przeciwnie. Tym bardziej kluczowa będzie cena. Przy poziomie 14 zł pewnie nie byłoby większego problemu z popytem. Też sporo będzie zależało od postawy zagranicy – mówi jeden z polskich inwestorów.

W podobnym tonie wypowiada się Aleksander Borzęcki, analityk Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

– Rex Concepts jest ciekawą spółką i z pewnością warto ją mieć na radarach, ponieważ szybko skalujący się biznes restauracyjny może dostarczyć wysokich stóp zwrotu, czego doświadczyli w pewnych latach akcjonariusze takich spółek jak np. Wingstop czy Chipotle Mexican Grill, czy działającej w podobnym modelu rumuńskiej Sphere (trzy lata i wzrost o 130 proc.). Mało jest podmiotów notowanych na GPW o takich ambicjach jakie ma debiutująca spółka. Jednak warto mieć świadomość, że obecna wycena już w znaczący sposób dyskontuje sukces przyszłego wzrostu. Jeśli spółce uda się zrealizować scenariusz szybkiego skalowania i osiągnięcia marży netto podobnej do rumuńskiej Sphera Franchise Group, istnieje szansa na osiągnięcie małego dwucyfrowego IRR do 2032 r. Na pewno trudno szukać tutaj wyceny z dużym marginesem bezpieczeństwa dla inwestora – mówi Borzęcki.

Eksperci liczą jednak, że IPO dojdzie do skutku, dzięki czemu rynkowa posucha na rynku ofert pierwotnych zostanie w końcu przerwana. – Na ten moment jest duża szansa, że oferta dojdzie do skutku, ale niedawne historie też pokazują, że w zasadzie do samego końca nie można być niczego pewnym – mówi kolejny z naszych rozmówców.