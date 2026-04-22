Czwartek jest ostatnim dniem zapisów dla inwestorów indywidualnych na akcje firmy Rex Concepts w trwającym IPO. Maklerzy mówią, że zainteresowanie ofertą jest, ale na ten moment co najwyżej średnie. Kluczowe będą jak zawsze ostatnie dwa dni, które zwyczajowo najmocniej mobilizują „detal”. Jeśli chodzi o instytucje, trwa walka o zbicie ceny. Utrzymanie jej na poziomie maksymalnym będzie wyzwaniem.
Na akcje Rex Concepts inwestorzy indywidualni mogą zapisywać się za pośrednictwem dziewięciu firm inwestycyjnych: BM Pekao, DM BDM, BM ING, Ipopema Securities, Noble Securities, Trigon DM, BM Alior Banku, DM BOŚ oraz BM PKO BP. Warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od niektórych IPO, tym razem lista konsorcjum detalicznego nie obejmuje kilku podmiotów z mocną ekspozycją na klienta detalicznego (m.in. BM mBanku, Santander BM czy też BM BNP Paribas). Pośrednicy, którzy są w konsorcjum też raczej zachowawczo podchodzą do oferty. Tym razem raczej trudno więc o promocyjne stawki prowizji przy IPO. Taką można jedynie znaleźć w Noble Securities. Zamiast standardowej prowizji na poziomie 0,38 proc. wynosi ona 0,2 proc.
Maklerzy, z którymi rozmawialiśmy, przyznają także, że na razie zainteresowanie ofertą jest raczej umiarkowane.
– Jakieś zainteresowanie jest, ale do szturmu inwestorów indywidualnych daleko – mówi jeden z naszych rozmówców. Wszyscy zgodnie jednak przyznają, że chwila prawdy wciąż jednak przed nami.
– Inwestorzy zazwyczaj czekają do ostatniej chwili z zapisami, tak by pieniądze były zablokowane przez możliwie najkrótszy czas. To, że teraz zainteresowanie jest ograniczone, nie oznacza że takie też będzie w ostatnim dniu zapisów – mówi kolejny z naszych rozmówców
Przypomnijmy, że inwestorzy indywidualni na akcje Rex Concepts mogą zapisywać się do czwartku do godz. 23.59. Minimalny zapis musi opiewać na 10 akcji. Cena maksymalna ustalona w ofercie to 17,5 zł.
23 kwietnia kończy się także proces budowy księgi popytu wśród instytucji. Cena ostateczna ma być z kolei znana 24 kwietnia. Według naszych informacji dolne widełki w ofercie oscylują zaś przy poziomie 14 zł.
– Spółka budzi mieszane uczucia wśród polskich inwestorów instytucjonalnych. Jednym się podoba, innym wręcz przeciwnie. Tym bardziej kluczowa będzie cena. Przy poziomie 14 zł pewnie nie byłoby większego problemu z popytem. Też sporo będzie zależało od postawy zagranicy – mówi jeden z polskich inwestorów.
W podobnym tonie wypowiada się Aleksander Borzęcki, analityk Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
– Rex Concepts jest ciekawą spółką i z pewnością warto ją mieć na radarach, ponieważ szybko skalujący się biznes restauracyjny może dostarczyć wysokich stóp zwrotu, czego doświadczyli w pewnych latach akcjonariusze takich spółek jak np. Wingstop czy Chipotle Mexican Grill, czy działającej w podobnym modelu rumuńskiej Sphere (trzy lata i wzrost o 130 proc.). Mało jest podmiotów notowanych na GPW o takich ambicjach jakie ma debiutująca spółka. Jednak warto mieć świadomość, że obecna wycena już w znaczący sposób dyskontuje sukces przyszłego wzrostu. Jeśli spółce uda się zrealizować scenariusz szybkiego skalowania i osiągnięcia marży netto podobnej do rumuńskiej Sphera Franchise Group, istnieje szansa na osiągnięcie małego dwucyfrowego IRR do 2032 r. Na pewno trudno szukać tutaj wyceny z dużym marginesem bezpieczeństwa dla inwestora – mówi Borzęcki.
Eksperci liczą jednak, że IPO dojdzie do skutku, dzięki czemu rynkowa posucha na rynku ofert pierwotnych zostanie w końcu przerwana. – Na ten moment jest duża szansa, że oferta dojdzie do skutku, ale niedawne historie też pokazują, że w zasadzie do samego końca nie można być niczego pewnym – mówi kolejny z naszych rozmówców.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas