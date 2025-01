W ramach IPO zaoferowanych jest do 16 147 124 istniejących akcji posiadanych przez LX Beta S.à r.l., podmiot kontrolowany przez fundusz Mid Europa. Ma on 47,83 proc. akcji i tyle samo głosów. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli, kluczowej kadry zarządzającej oraz członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w ofercie.

Przed IPO wszystkie akcje posiadają podwójne prawa głosu - po IPO podwójne prawa głosu będą zachowane jedynie przez założycieli, a wszystkie pozostałe akcje zostaną przekształcone w akcje zwykłe. Po IPO założyciele będą posiadać 47,19 proc. akcji i 64,12 proc. głosów.

Mid Europa oraz spółka zobowiązali się, że nie będą sprzedawać ani oferować akcji, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 180 dni od daty debiutu. Pozostali akcjonariusze, w tym założyciele, z wyjątkiem akcjonariusza sprzedającego, mają lockup przez 360 dni.

Oferta będzie skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce, wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, a także do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w USA. Intencją akcjonariusza sprzedającego i globalnych współkoordynatorów jest, aby około 5-10 proc. akcji oferowanych trafiło do inwestorów indywidualnych.

Jakie wyniki ma Diagnostyka?

Przychody Diagnostyki w 2023 r. wyniosły 1,6 mld zł, a w 9 miesiącach 2024 r. sięgnęły 1,5 mld zł. Zdaniem analityków cały zeszły rok grupa zakończył z niemal 2 mld zł przychodów, a na kolejne lata prognozują ich dalszy wzrost do ponad 2,2 mld zł w 2025 r. i 2,5 mld zł w 2026 r. W dwucyfrowym tempie powinny zwiększać się też wyniki. EBITDA w 2023 r. miała wartość 383 mln zł. Tyle samo wyniosła za same 9 miesięcy 2024 r. Analitycy prognozują, że za cały zeszły rok sięgnęła 0,5 mld zł, a w 2025 r. może być rzędu 580-590 mln zł.