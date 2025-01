Medyczne spółki na celowniku inwestorów. Rekord w Europie

W ostatnim czasie na polskim rynku opieki zdrowotnej również widać wzmożony ruch w zakresie fuzji i przejęć z udziałem funduszy. American Heart of Poland w 2024 r. przejęło grupę Scanmed. Stroną sprzedającą był Abris Capital Partners. Z kolei MidEuropa właśnie szykuje się do sprzedaży pakietu akcji Diagnostyki (więcej w ramce poniżej). Zamierza wprowadzić tę firmę na giełdę.

Fundusze są też stroną kupującą: Penta (dominujący akcjonariusz) właśnie ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji EMC Instytutu Medycznego po 10,6 zł za sztukę. Przedmiotem wezwania są walory reprezentujące 10,73 proc. kapitału, co odpowiada 10,37 proc. głosów. Zapisy ruszą 21 stycznia. Potrwają do 28 lutego. W poniedziałek kurs EMC sięgał 11,6 zł.

Duży ruch na giełdzie

Analizując branżę medyczną na giełdzie, najczęściej wskazuje się na indeks WIG-leki, co nie wydaje się być dobrym wyborem, ponieważ skupia on tylko osiem podmiotów, w tym sześć krajowych. Znacznie szerszą reprezentację branży znajdziemy w WIGmed, publikowanym przez GPW od 24 czerwca 2024 r. Liczba spółek w tym indeksie jest zmienna. Teraz jest ich 28. Największy udział w portfelu mają: Synektik, Voxel, Neuca, Celon, Selvita, Ryvu i Enel-Med.

W ostatnich tygodniach spółki zajmujące się zdrowiem mocno rozpalają wyobraźnię inwestorów. Dobrze było to widać również podczas poniedziałkowej sesji, kiedy liderem wzrostów było Adiuvo, drożejące o 40 proc. Była to czwarta wzrostowa sesja z rzędu po środowej informacji o tym, że polska spółka ma kupca na sprzedaż firmy Fixnip, która opracowała implant sutka. Formalnie stroną sprzedającą jest Joint Polish Investment Fund, który powstał z inicjatywy grupy Adiuvo we współpracy z NCBR. Wartość potencjalnej transakcji nie jest znana. Nie wiadomo też, kto jest stroną kupującą (podano tylko, że jest to firma medyczna z Europy). To powinno się wyjaśnić jeszcze w tym kwartale, bo intencją stron jest sfinalizowanie transakcji nie później niż do 31 marca 2025 r.

W poniedziałek mocno drożał też PolTreg, który otrzyma 51,4 mln zł dofinansowania na rozwój terapii stwardnienia rozsianego. Całkowita wartość projektu wynosi 85,7 mln zł. Realizacja planowana jest do końca 2028 r.