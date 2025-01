W latach 2016–2023 Polska odnotowała szybszy wzrost liczby wykonywanych badań diagnostycznych w porównaniu z innymi krajami europejskimi, ze średnią roczną dynamiką wynoszącą 5,5 proc. Z kolei ceny usług rosły o 4,5 proc. rocznie.

W Polsce liderem w tym segmencie jest grupa Diagnostyka. Ma sieć 1100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Obsługuje rocznie ponad 20 milionów pacjentów. Wiodącym akcjonariuszem spółki jest fundusz Mid Europa, który szykuje się do upublicznienia tego typu aktywów. Kilka dni temu oficjalnie potwierdzono plan przeprowadzenia IPO. Teraz rynek czeka na zatwierdzenie i publikację prospektu emisyjnego.

Oferta publiczna będzie obejmować sprzedaż akcji posiadanych przez LX Beta, czyli spółkę kontrolowaną przez MidEuropę. Pozostałe są w posiadaniu założycieli, kluczowej kadry i członków zarządu, którzy nie będą sprzedawać akcji w IPO. Nie będzie też nowej emisji. Najwyraźniej spółka ma pieniądze na dalszy rozwój. Od 2021 r. do końca września 2024 r. zainwestowała ponad 400 mln zł w infrastrukturę operacyjną, logistykę i technologie oraz niemal 200 mln zł w realizowane przejęcia. Inwestycje mają przełożenie na wyniki. Przychody grupy w 2022 r. wyniosły 1,4 mld zł, w 2023 r. 1,6 mld zł, a w trakcie dziewięciu miesięcy 2024 r. sięgnęły 1,5 mld zł.

Wyniki za zeszły rok nie są jeszcze znane. Według prognoz analityków Trigona grupa zakończyła 2024 r. z niemal 2 mld zł przychodów, a na kolejne lata prognozują ich dalszy wzrost do ponad 2,2 mld zł w 2025 r. i 2,5 mld zł w 2026 r. W dwucyfrowym tempie powinna też rosnąć EBITDA. W 2023 r. wyniosła 383 mln zł, co oznacza 24,1-proc. marżę. W ciągu dziewięciu miesięcy 2024 r., marża wzrosła o 2,4 pkt proc. do 26,5 proc. Analitycy prognozują, że za cały zeszły rok EBITDA Diagnostyki sięgnęła 0,5 mld zł, a w obecnym roku może być rzędu 580–590 mln zł.