Citigroup, Bank Handlowy w Warszawie, Jefferies, Santander BP oraz Banco Santander pełnią rolę globalnych koordynatorów oraz współprowadzących księgę popytu.

Akcjonariusz sprzedający oraz spółka mają lockupy. Zobowiążą się do nieoferowania ani sprzedaży akcji, z zastrzeżeniem standardowych wyjątków, przez okres 180 dni od daty debiutu, a pozostali akcjonariusze przez 360 dni.

Jakie wyniki ma Diagnostyka

Grupa Diagnostyka jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce. Dysponuje siecią obejmującą ponad 1 100 własnych punktów pobrań krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej. Obsługuje rocznie ponad 20 milionów pacjentów, wykonując ponad 140 milionów badań.

Przychody z działalności operacyjnej grupy w 2023 r. wyniosły 1 597 mln zł, a w pierwszych 9 miesiącach 2024 r. 1 460 mln zł. W okresie od 2021 r. do 2023 r. (z wyłączeniem przychodów związanych z COVID-19) grupa osiągnęła średnioroczny wskaźnik wzrostu przychodów z działalności operacyjnej na poziomie około 19 proc. W 2023 r. recurring EBITDA wyniosła 383 mln zł. W zeszłym roku była wyższa. W ciągu samych 9 miesięcy 2024 r. było to już 383,4 mln zł. Z kolei zysk netto wyniósł 176 mln zł, co stanowi wzrost o 78 proc. rok do roku.

Czy Diagnostyka płaci dywidendę

Od stycznia 2021 r. do września 2024 r. Diagnostyka zainwestowała około 402 mln zł w infrastrukturę operacyjną, logistykę i technologie oraz niemal 198 mln zł w realizowane akwizycje. Strategia grupy zakłada kontynuację wzrostu organicznego, wspieranego realizacją przejęć zarówno w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, jak i diagnostyki obrazowej. Grupa planuje dalsze zwiększanie efektów skali poprzez optymalizację procesów i kosztów oraz rozwój rozwiązań technologicznych i wdrażanie sztucznej inteligencji.