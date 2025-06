60 spółek mogłoby się przenieść na GPW

QNA Technology jest jednym z pionierów syntezy niebieskich kropek kwantowych, innowacyjnego półprzewodnika mającego zastosowanie m.in. w produkcji wyświetlaczy. Zarząd podkreśla, że QNA to jeden z nielicznych podmiotów na świecie pracujących nad technologią produkcji niebieskich kropek kwantowych przeznaczonych dla branży wyświetlaczy, niezawierających metali ciężkich.

Według raportu firmy Markets and Markets rynek wyświetlaczy wzrośnie z około 131,1 mld USD w 2023 r. do 173,7 mld USD w 2029 r., przy średniorocznej dynamice przekraczającej 5 proc. Obecnie dominującą pozycję na rynku mają wyświetlacze produkowane w technologii LCD i OLED. W obu istnieją modele premium wykorzystujące czerwone i zielone kropki kwantowe. Polska spółka ocenia, że dalszy rozwój rynku wyświetlaczy będzie związany z pojawieniem się wyświetlaczy typu QDEL, do wykonania których niezbędne są kropki niebieskie, czyli te wytwarzane przez QNA.

W lutym spółka przeprowadziła dwie emisje akcji i pozyskała 13 mln zł, które przeznaczy na dalszą komercjalizację swoich rozwiązań. W I kwartale 2025 r. zrealizowała łącznie dziesięć zleceń (wobec siedmiu w analogicznym okresie 2024 r.) na dostawy swoich kropek do klientów i partnerów.

Różne losy debiutantów

Firmy dobre fundamentalnie dzięki obecności na rynku głównym mogą liczyć na większe zainteresowanie inwestorów. Jest im łatwiej pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Wśród ponad stu spółek, które zmieniły już rynek, możemy znaleźć takie, które inwestorów zawiodły. Ale dla zdecydowanej większości przeprowadzka stała się impulsem do dalszego rozwoju biznesu.

W tym gronie są m.in. 11 bit studios, Brand 24 czy Creotech Instruments. Ta pierwsza weszła na NewConnect w 2010 r. z kursem odniesienia wynoszącym 1,92 zł. Na finiszu pierwszej sesji wzrósł do 3,95 zł. Pod koniec 2015 r. producent gier przeniósł się na rynek główny z kursem wynoszącym 67,25 zł. I choć studio ma za sobą zawirowania (w 2024 r. wycena akcji spadła o ponad połowę), to stopa zwrotu od czasu debiutu prezentuje się imponująco. Obecnie akcje kosztują 219 zł, a cała spółka jest wyceniana na 530 mln zł.