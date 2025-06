Jak idzie sprzedaż akcji Arlenu? Maklerzy milczą. Sprzedający spokojni

Jeszcze jeden dzień do północy w środę 11 czerwca trwają zapisy inwestorów indywidualnych na akcje spółki Arlen, które w trwającej pierwotnej ofercie publicznej sprzedaje A.T. Fundacja Rodzinna założona przez prezesa Andrzeja Tabaczyńskiego.

Oferta? Zgodnie z planem

Taką datę końca zapisów przewidziano w prospekcie emisyjnym, na podstawie którego założyciel może sprzedać inwestorom giełdowym zarówno indywidualnym, jak i instytucjonalnym w sumie do 7,74 mln walorów (niecałe 35 proc. wszystkich istniejących akcji).

Dla osób indywidualnych przeznaczono wstępnie 10–20 proc. tej puli. To, jaka będzie ostatecznie, zależeć ma od zainteresowania. Jakie ono jest – sprawdzaliśmy we wtorek, dzwoniąc do punktów obsługi biur maklerskich uczestniczących w sprzedaży walorów. Odbierający telefon maklerzy odmawiali jednak podania informacji o skali zainteresowania, powołując się na obowiązujące ich regulacje. Pytaliśmy m.in. o oczekiwaną redukcję zapisów.

– Takich informacji nikt pani nie poda. Na tej podstawie można by złożyć zlecenie o konkretnej wartości – usłyszeliśmy w jednym z biur. – Nie udzielamy takich informacji – w innym po pytaniu o zainteresowanie.