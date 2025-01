KNF zatwierdziła prospekt Diagnostyki. Szykuje się duże i ciekawe IPO

Oferta będzie skierowana do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce, wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, a także do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w USA. Intencją akcjonariusza sprzedającego i globalnych współkoordynatorów jest, aby około 5-10 proc. akcji oferowanych trafiło do inwestorów indywidualnych.

Jakie wyniki ma Diagnostyka?

Przychody Diagnostyki w 2023 r. wyniosły 1,6 mld zł, a w 9 miesiącach 2024 r. sięgnęły 1,5 mld zł. Zdaniem analityków cały zeszły rok grupa zakończyła z niemal 2 mld zł przychodów, a na kolejne lata prognozują ich dalszy wzrost do ponad 2,2 mld zł w 2025 r. i 2,5 mld zł w 2026 r. W dwucyfrowym tempie powinny zwiększać się też wyniki. EBITDA w 2023 r. miała wartość 383 mln zł. Tyle samo wyniosła za same 9 miesięcy 2024 r. Analitycy prognozują, że za cały zeszły rok sięgnęła 0,5 mld zł, a w 2025 r. może być rzędu 580-590 mln zł.

Zarząd Diagnostyki podkreśla, że sytuacja spółki pozwala na reinwestowanie w rozwój, realizowanie przejęć i budowanie wartości dla akcjonariuszy, w tym wypłatę dywidend.

Strategia Diagnostyki zakłada kontynuację wzrostu organicznego, wspieranego realizacją przejęć zarówno w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, jak i diagnostyki obrazowej. Grupa planuje dalsze zwiększanie efektów skali poprzez optymalizację procesów i kosztów oraz wzmocnienie funkcji centralnych, w tym rozwój rozwiązań technologicznych i wdrażanie sztucznej inteligencji.