„Wydatkowanie środków związanych z realizacją projektu Polimery Police było bezprecedensowo lekkomyślne, bez poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje i wbrew interesom majątkowym spółki. Doprowadziło to do wyrządzenia spółce wielomilionowej szkody majątkowej, wobec czego spółka zobowiązana jest zawiadomić stosowne organy ścigania w celu rozpoznania celowości wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego weryfikującego prawidłowość podjętych uprzednio decyzji zarządczych”” – wskazała wiceprezes Grupy Azoty Małgorzata Królak, cytowana w komunikacie.
Według zarządu Grupy Azoty, w latach 2021–2023 spółka realizująca projekt – Grupa Azoty Polyolefins – rozrastała się pod względem zatrudnienia na szczeblu dyrektorskim i w obszarze marketingu, przy czym nie było to uzasadnione stanem zaawansowania projektu czy możliwościami operacyjnymi.
To kolejne zawiadomienie do prokuratury złożone w związku z nieprawidłowościami przy realizacji projektu Polimery Police, którego celem miała być dywersyfikacja działalności Grupy Azoty oraz wejście na rynek nowoczesnych tworzyw sztucznych.
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Odpowiedzialną za realizację projektu była Grupa Azoty Polyolefins, a generalnym wykonawcą został koreański koncern Hyundai Engineering. Inwestycja obejmowała budowę instalacji odwodornienia propanu (PDH), zakładu produkcji polipropylenu oraz rozbudowanej infrastruktury logistycznej, w tym terminalu portowego umożliwiającego dostawy surowców drogą morską.
Produkcję uruchomiono etapowo w latach 2023–2024, jednak zakład nie osiągnął zakładanych parametrów operacyjnych. Grupa Azoty wskazywała na problemy techniczne oraz konieczność dalszych prac i modernizacji. Jednocześnie wysokie zadłużenie związane z finansowaniem inwestycji stało się poważnym obciążeniem dla całej grupy kapitałowej. Budżet projektu budowy Polimery Police wzrósł z początkowo zakładanych 4,5 mld zł do 7 mld zł.
Jego realizacja zwiększyła zadłużenie grupy do 18,2 mld zł. Po restrukturyzacji zadłużenie grupy spadło do 13,2 mld zł, z czego banki mają wierzytelności w wysokości 7 mld zł.
Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji. Jest drugim w UE producentem nawozów azotowych i wieloskładnikowych i jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanową.
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