Pierwsze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa Grupa Azoty złożyła w listopadzie zeszłego roku.

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„Obejmuje on całą historię projektu, jak zapadały decyzje o wielokrotnym przeskalowaniu inwestycji wbrew znanym ryzykom, o tym jak zadłużono Grupę Azoty do niespotykanych rozmiarów bez zabezpieczenia jej interesu i jak wprowadzono opinię publiczną w błąd co do stanu zaawansowania” – powiedziała Małgorzata Królak podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami.

„Przedstawiliśmy twarde dane ekonomiczne i ścieżki decyzyjne. Według naszych wewnętrznych szacunków mówimy o wielomiliardowej szkodzie” – dodała.

Jak poinformowała Małgorzata Królak, w toku weryfikowania dokumentacji i zabezpieczonych materiałów wyłoniły się nowe wątki i spółka przygotowuje kolejne zawiadomienia.

„Pierwsze zawiadomienie, które składamy, to zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w zakresie uruchomienia w 2023 roku zakładu poliolefin bez wymaganych pozwoleń i w warunkach mogących zagrażać życiu i zdrowiu pracowników i mieszkańców okolicznych miejscowości” – powiedziała.

„To był eksperyment, który był prowadzony w imię doraźnych interesów, a nie odpowiedzialnych menedżerskich działań. Doprowadzono do rozpoczęcia produkcji przy użyciu łatwopalnych i wybuchowych węglowodorów w sytuacji, w której instalacja pod względem technicznym i formalnoprawnym nie była jeszcze gotowa do przeprowadzenia procesu uruchomienia. Nie posiadała wymaganych pozwoleń, miała liczne wady i usterki, a także nie była technicznie przygotowana do pracy” – dodała.

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Drugie zawiadomienie jest w sprawie ponoszenia nieuzasadnionych kosztów i wydatków związanych z uruchomieniem projektu Polimery Police.

„W latach 2021-2023 spółka rozrastała się pod względem zatrudnienia na szczeblu dyrektorskim i operacji marketingowych czy premarketingowych. W żaden sposób nie było uzasadnione to stanem zaawansowania projektu czy możliwościami operacyjnymi spółki” – powiedziała Małgorzata Królak.

„Doprowadziło to do wyrządzenia spółce wielomilionowej szkody majątkowej, wobec czego spółka zobowiązana jest zawiadomić stosowne organy ścigania w celu rozpoznania celowości wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego, weryfikującego prawidłowość podjętych poprzednio decyzji zarządczych” – powiedziała prezes Grupy Azoty Polyolefins.

Trzecie zawiadomienie dotyczy udzielenia i wypłaty przez Grupę Azoty niezabezpieczonych pożyczek spółce GA Poliolefins.

„Poszczególne spółki z Grupy Azoty straciły na rzecz projektu Polimery Police łączną kwotę ponad 220 mln zł. W ocenie Grupy Azoty finansowanie nie tylko nie powinno mieć miejsca w tej skali, ale przede wszystkim było udzielane w warunkach całkowitego zaniechania ochrony interesów spółek Grupy Azoty” – ocenia Małgorzata Królak.

Czwarty punkt dotyczy nieprawidłowości przy pozyskaniu finansowania o wartości 1,8 mld zł od spółek Grupy Azoty.

„Zawiadomienie dotyczy bezprawnego działania osób zarządzających Grupą Azoty i jest na zaawansowanym etapie przygotowania. Szeroki materiał dowodowy w tej sprawie zostanie złożony w ciągu najbliższych tygodni” – powiedziała Małgorzata Królak.

Polimery Police miały być elementem strategii dywersyfikacji działalności Grupy Azoty oraz wejścia na rynek nowoczesnych tworzyw sztucznych.

Odpowiedzialną za realizację projektu była Grupa Azoty Polyolefins, a generalnym wykonawcą został koreański koncern Hyundai Engineering. Inwestycja obejmowała budowę instalacji PDH, zakładu produkcji polipropylenu oraz rozbudowanej infrastruktury logistycznej, w tym terminalu portowego umożliwiającego dostawy surowców drogą morską.

Produkcję uruchomiono etapowo w latach 2023-2024, jednak zakład nie osiągnął zakładanych parametrów operacyjnych. Grupa Azoty wskazywała na problemy techniczne oraz konieczność dalszych prac i modernizacji. Jednocześnie wysokie zadłużenie związane z finansowaniem inwestycji stało się poważnym obciążeniem dla całej grupy kapitałowej.

Budżet projektu budowy Polimery Police wzrósł z początkowo zakładanych 4,5 mld zł do 7 mld zł. Jego realizacja zwiększyła zadłużenie grupy do 18,2 mld zł. Po restrukturyzacji Poliolefin zadłużenie grupy spada do 13,2 mld zł, z czego banki mają wierzytelności w wysokości 7 mld zł.

Jak podaje spółka, koszty odsetek od zadłużenia w całej Grupie Azoty sięgają 800 mln zł rocznie. Doprowadziło to spółkę – jak mówił prezes Marcin Celejewski – na skraj upadłości i wstrzymało realizację wielu kluczowych inwestycji w całej grupie kapitałowej.