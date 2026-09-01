Złożone 28 sierpnia br. zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dotyczą uruchomienia zakładu GA Polyolefins w 2023 roku bez wymaganych pozwoleń oraz w warunkach, które w ocenie spółki mogły stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.

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W ocenie Grupy Azoty w momencie uruchamiania instalacji w 2023 roku nie była ona przygotowana do bezpiecznego prowadzenia produkcji. „Dokumentacja wskazuje na występowanie licznych wad i usterek oraz brak wymaganych pozwoleń na użytkowanie. Pozwolenia te były wydawane dopiero w 2024 roku, czyli wiele miesięcy po uroczystym otwarciu instalacji. Co więcej, instalacja nie była technicznie przygotowana do pracy w zakładanych warunkach. Szczegółowy wykaz stwierdzonych nieprawidłowości został przekazany organom ścigania” – podała spółka.

Złożone zawiadomienia, jak przekazała firma, są efektem prowadzonego w Grupie Azoty audytu oraz szczegółowej analizy dokumentacji technicznej, projektowej i korporacyjnej dotyczącej inwestycji. Zdaniem spółki zgromadzony materiał, obejmujący tysiące dokumentów, pozwolił na odtworzenie przebiegu podejmowanych ścieżek decyzyjnych.

Grupa zapowiedziała, że będzie informowała o kolejnych złożonych zawiadomieniach. Pierwsze zawiadomienie, obejmujące całą historię projektu, zostało złożone przez spółkę w listopadzie 2025 r. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

„Nie przesądzamy dziś jakiejkolwiek odpowiedzialności konkretnych osób. Ocena należy do prokuratury. Naszym obowiązkiem było dokładne przeanalizowanie dokumentów, odtworzenie procesu decyzyjnego i przekazanie organom ścigania materiału, który pozwoli zweryfikować, czy doszło do naruszenia prawa, a jeśli tak, to kto ponosi za to odpowiedzialność” – poinformowała, cytowana w komunikacie, wiceprezes Grupy Azoty Małgorzata Królak.

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„Naszym zdaniem doszło do nieodpowiedzialnego eksperymentu, w którym na szali mogły znaleźć się zdrowie i życie pracowników oraz mieszkańców Polic. Mówimy przecież o położonej w sąsiedztwie miasta instalacji, która pracuje na łatwopalnych węglowodorach, jak propan, propylen oraz na wodorze” – wskazała.

Polimery Police miały być elementem strategii dywersyfikacji działalności Grupy Azoty oraz wejścia na rynek nowoczesnych tworzyw sztucznych.

Odpowiedzialną za realizację projektu była Grupa Azoty Polyolefins, a generalnym wykonawcą został koreański koncern Hyundai Engineering. Inwestycja obejmowała budowę instalacji PDH, zakładu produkcji polipropylenu oraz rozbudowanej infrastruktury logistycznej, w tym terminalu portowego umożliwiającego dostawy surowców drogą morską.

Produkcję uruchomiono etapowo w latach 2023-2024, jednak zakład nie osiągnął zakładanych parametrów operacyjnych. Grupa Azoty wskazywała na problemy techniczne oraz konieczność dalszych prac i modernizacji. Jednocześnie wysokie zadłużenie związane z finansowaniem inwestycji stało się poważnym obciążeniem dla całej grupy kapitałowej.

Budżet projektu budowy Polimery Police wzrósł z początkowo zakładanych 4,5 mld zł do 7 mld zł. Jego realizacja zwiększyła zadłużenie grupy do 18,2 mld zł. Po restrukturyzacji zadłużenie grupy spadło do 13,2 mld zł, z czego banki mają wierzytelności w wysokości 7 mld zł.

Jak podaje spółka, koszty odsetek od zadłużenia w całej Grupie Azoty sięgają 800 mln zł rocznie. Doprowadziło to spółkę – jak mówił prezes Marcin Celejewski – na skraj upadłości i wstrzymało realizację wielu kluczowych inwestycji w całej grupie kapitałowej.