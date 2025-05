Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Pointpack w dół po wynikach

Foto: Parkiet

Notowana na NewConnect spółka logistyczna pokazała we wtorek szacunkowe przychody na rzecz klientów zewnętrznych za I kwartał. Wyniosły one 18,83 mln zł, czyli były niższe w ujęciu rok do roku o 38 proc. Rynek zareagował spadkami. Wycena akcji stopniała we wtorek o 28,9 proc., przy wyraźnie podwyższonym wolumenie. Kurs za jednym zamachem przełamał średnie z 50 i 200 sesji i naruszył dolną granicę kanału wzrostowego, budowanego od grudnia. Zniżki były kontynuowane do piątkowego popołudnia i cena zaczęła domykać już marcową lukę (13,4–11,3 zł). Domknięcie zwiększy ryzyko powrotu na ścieżkę bessy.

