Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Parkiet

Notowana na NewConnect spółka z branży ogrodniczej pokazała w minionym tygodniu wyniki za I kwartał, które rozczarowały inwestorów. Przychody wprawdzie wzrosły rok do roku o 4,6 proc., do blisko 60 mln zł, ale zysk netto był o 12,5 proc. niższy i wyniósł nieco ponad 7 mln zł. W efekcie kurs akcji spadł w czwartek aż o 15,5 proc., naruszając 7 zł, gdzie przebiega średnia z 200 sesji. Pytanie, czy rynek nie przereagował? Obrona wspomnianej średniej (umowna granica hossy) zwiększy szanse na odbicie i powrót do trendu. Przełamanie natomiast będzie grozić zmianą głównej tendencji.

Selvita próbuje zmienić kierunek trendu

Foto: Parkiet

Biotechnologiczna spółka jest w TOP10 pod względem majowych stóp zwrotu. Kurs akcji wzrósł od początku miesiąca o 19 proc. Notowania są w fazie korekty w trendzie spadkowym, ale skala zmian i sygnały techniczne są coraz bardziej obiecujące. Kurs akcji przebił bowiem średnią z 50 sesji, a wybiciu towarzyszył podwyższony wolumen. W ostatnich dniach nie pojawiły się żadne komunikaty cenotwórcze ze spółki, ale warto dodać, że dwa upublicznione w tym roku raporty – od Trigona i DM BOŚ, wyceniły walory znacznie powyżej rynku, odpowiednio na 45 zł i 63,3 zł.