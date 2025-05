Przestój na wysokich poziomach. Inwestorzy liczą na kolejny impuls popytowy

Końcówka tygodnia na GPW przyniosła lekkie schłodzenie, zwłaszcza w segmencie dużych spółek. WIG20 spadał w piątek po południu o 0,8 proc. Na rynkach zagranicznych panował natomiast spokój – kontrakty na amerykańskie indeksy lekko rosły, podobnie jak niemiecki DAX. Stabilizował się kurs EUR/USD, oscylując przy poziomie 1,12 USD. Rynki zdawały się czekać na kolejny impuls. Tym razem geopolityczny. W Stambule bowiem spotkały się delegacje Ukrainy i Rosji. Do momentu pisania tego tekstu nie napłynęły żadne informacje z Turcji. Ewentualny rozejm powinien jednak wspierać globalne i polski rynek akcji. Jeśli strony dojdą do porozumienia, WIG może zacząć drugą połowę maja od kolejnych rekordów, umacniając swoją pozycję powyżej okrągłych 100 000 pkt. Dla WIG20 pojawi się natomiast szansa na ruch do 3000 pkt, a dla sWIG80 – do 30 000 pkt. Taki scenariusz nie wpisuje się wprawdzie w „sell in May and go away”, ale można zaryzykować tezę, że znaczenie trwających w Turcji wydarzeń jest znacznie większe niż statystycznej anomalii.

