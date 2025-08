Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Budimex oparty o średnią

Budimex w drugiej połowie lipca odbił się od oporu w postaci szczytu z maja. W kilka dni kurs osunął się o 14 proc., co już jest sporym dorobkiem niedźwiedzi. Wygląda więc na to, że sytuację kontrolują sprzedający, a do tego po piątkowej sesji może być trudno o poprawę atmosfery na szerokim rynku. Niemniej w przypadku Budimeksu od kilku miesięcy mamy trend boczny, a teraz kurs dociera do dolnego ograniczenia formacji. Punktem wsparcia może być też linia trendu wzrostowego, wyprowadzona z dołka z połowy grudnia zeszłego roku. Wspomniana dolna linia kanału bocznego zbiega się z 50-proc. zniesieniem ponad siedmiomiesięcznej fali wzrostowej.