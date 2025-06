Nowe technologie wspierają mury

– Przyczyn jest kilka. Po pierwsze, spółki z dominującym udziałem kapitału polskiego często nie dysponują odpowiednią świadomością, zapleczem kadrowym ani kapitałem, by zdecydowanie postawić na innowacje. Po drugie, wiele firm działa w strukturach międzynarodowych koncernów, co ogranicza ich decyzyjność w Polsce. Często korzystają z technologii narzuconych odgórnie, a wewnątrz organizacji brakuje przestrzeni i motywacji, by samodzielnie identyfikować i adaptować nowoczesne rozwiązania – w tym również te polskie, których na rynku nie brakuje. W efekcie polska branża budowlana zostaje w tyle za innymi rynkami europejskimi, a liczne polskie start-upy z obszaru ConTech nie mają warunków, by rozwinąć skrzydła we własnym kraju – kwituje wiceprezes Kaźmierczak.

Pod rękę z uczelniami

Dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, prodziekan na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej podkreśla, że współczesne budownictwo to interdyscyplinarna branża wykorzystująca rozwój technologii cyfrowych w kierunku zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa realizacji inwestycji oraz wdrażania nowoczesnych form produkcji.

– To branża korzystająca z innowacji, w której współpraca R&D (badania i rozwój – red.) ma długą i bardzo owocną historię i obecnie trudno sobie wyobrazić jej funkcjonowanie bez badań naukowych i wdrożeń nowatorskich rozwiązań. Niezbędnym elementem funkcjonowania współczesnego budownictwa są ośrodki, takie jak laboratorium projektowania i badania kompozytów fotokatalitycznych, stworzone na Politechnice Warszawskiej, w którym powstały rozwiązania wykorzystywane w nowych technologiach prefabrykowanych elementów betonowych oczyszczających powietrze i samoczyszczących się – mówi Jackiewicz-Rek. – Branża to także dziedziny – wydawać by się mogło – odległe od klasycznego rozumienia budownictwa: automatyzacja i robotyzacja procesów wytwarzania komponentów budowlanych, w tym wykorzystywanie technologii druku 3D w produkcji prefabrykatów są postrzegane jako jej przyszłość. Wykorzystywanie takich rozwiązań daje olbrzymie korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe, a obsługa takich rozwiązań wymaga wyspecjalizowanych kadr – dodaje.

Innowacje materiałowe to nowe cementy, betony wysokowartościowe, samonaprawiające się i niskoemisyjne oraz ogólnie rozwój materiałów o lepszych parametrach środowiskowych przy zachowaniu założonych cech wytrzymałościowych i trwałościowych.

– W budownictwie proponuje się też „inteligentne” konstrukcje z czujnikami wbudowanymi w infrastrukturę, umożliwiając w ten sposób monitorowanie jej stanu, a analiza danych wspiera decyzje utrzymaniowe – mówi Jackiewicz-Rek. – Bardzo ważna jest cyfryzacja budownictwa i wykorzystywanie BIM (Building Information Modeling), który umożliwia modelowanie informacji o budynku w sposób zintegrowany. Pozwala to na lepsze planowanie, realizację i zarządzanie cyklem życia obiektu, co jest szczególnie istotne w czasach, gdy zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego są wpisane w mapę drogową branży. Celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko i oszczędne gospodarowanie zasobami na każdym etapie, od produkcji materiałów, przez budowę, użytkowanie, aż po rozbiórkę i utylizację. Dlatego coraz częściej rozważa się recykling materiałów i zamykanie obiegu, stosując innowacyjne podejścia do ponownego wykorzystania elementów konstrukcyjnych – podsumowuje.