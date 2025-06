Budownictwu potrzeba prewencji

Komentarz Partnera Cyklu: BIG InfoMonitor

Zamrożenie faktur ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową firm z tego sektora – co potwierdza prawie połowa uczestników naszego badania dotyczącego wzajemnych rozliczeń w biznesie. Opóźnione płatności od kontrahentów niejednokrotnie blokują sprawne działanie przedsiębiorcy – obniżają płynność finansową, ograniczają inwestycje i regulowanie własnych zobowiązań. Co przekłada się na tendencje wzrostowe w danych gromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor, a także zwiększenie skali niespłacanych na czas zobowiązań bankowych odnotowywany w bazie BIK.

Niepokojący trend spadku liczby transakcji na rynku mieszkaniowym wyraźnie odbił się na kondycji całego rynku budowlanego. Mniejszy popyt na nieruchomości oznacza również mniejszą liczbę zleceń dla firm związanych z szeroko pojętą branżą remontowo-budowlaną. Nasze dane wskazują, że w ciągu ostatniego roku zaległe zadłużenie firm świadczących usługi wykończeniowe wzrosło o 13,6 mln zł, osiągając na koniec kwietnia poziom blisko 504 mln zł. Obecnie około 14,3 tys. podmiotów ma status niesolidnych płatników na rynku. Trudności finansowe nie oszczędzają również producentów – zauważalny wzrost przeterminowanych płatności odnotowano m.in. wśród zakładów wytwarzających farby, tapety czy parkiety. Ich sytuację dodatkowo pogarszają rosnące koszty energii, surowców oraz transportu.

Wzrost cen materiałów budowlanych i surowców, takich jak stal, drewno czy beton, utrudniają planowanie budżetów i realizację inwestycji, stanowiąc jedno z wielu wyzwań dla sektora. Kolejnym istotnym problemem jest niedobór wykwalifikowanej kadry – brak specjalistów, wysokie koszty szkoleń oraz niska motywacja do pracy w sektorze wpływają na tempo i jakość realizowanych projektów. Dodatkowo, nowo wprowadzone standardy bezpieczeństwa zmuszają firmy do inwestycji w szkolenia oraz technologie, które umożliwiają spełnienie rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa na budowach. Branża budowlana stoi również przed koniecznością dostosowania się do regulacji ESG oraz norm unijnych w zakresie ochrony środowiska, raportowania niefinansowego i redukcji emisji CO2.