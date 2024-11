Prezes Elektrotimu: Celujemy w dużo grubszy portfel zleceń

Niedawno sygnalizowaliście ożywienie, jeśli chodzi o nowe przetargi po okresie powyborczego zastoju. Czy odmrożenie inwestycji jest już widoczne w liczbie nowych postępowań?

Po zeszłorocznych wyborach branża budowlana weszła w trudniejszy okres, ponieważ nastąpił wyraźny spadek aktywności przetargowej. Właściwie okres od IV kwartału 2023 r., poprzez niemal trzy kwartały tego roku można określić mianem straconego. Było dużo mniej przetargów, zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje rozwojowe finansowane z publicznych środków czy spółki Skarbu Państwa. To sprawiło, że wiele firm budowlanych weszło w 2024 rok ze słabszym portfelem. Elektrotim był w korzystniejszej sytuacji, bo część naszego portfela to inwestycje związane z obronnością, gdzie wyraźnej luki w przetargach nie widzieliśmy. Co więcej, obszar ten szybko rośnie i pojawia się coraz więcej projektów na horyzoncie. Obecnie zauważamy wyraźne przyspieszenie niemal we wszystkich pozostałych segmentach, które obsługujemy. Wszystkie najważniejsze spółki działające na rynku dystrybucji i przesyłu energii w końcu ruszyły z inwestycjami i za chwilę będziemy mieć wysyp nowych przetargów związanych z przebudową infrastruktury energetycznej. Od dwóch miesięcy obserwujemy wzmożone działania, jeśli chodzi o ich przygotowanie dla nowych projektów. W wielu przypadkach pracujemy już nad nowymi ofertami. Natomiast opóźnienia występują segmencie kolejowym, gdzie nadal czekamy na uruchomienie większej liczby projektów. Widzimy jednak, że i tutaj coś zaczyna się dziać, co wskazuje, że na przełomie roku powinny pojawiać się pierwsze przetargi. Jednocześnie dostrzegamy rosnącą aktywność inwestorów samorządowych, gdzie do tej pory aktywność była ograniczona. Do tego dochodzi sektor prywatny, który jest mocno uzależniony od koniunktury gospodarczej, która niestety w Europie wykazuje stagnację i wiąże się z dużą niepewnością. Więc w tym segmencie – w skali makro – ciężko będzie wrócić do poziomu inwestycji sprzed kryzysu. Jednak Elektrotim jest w o tyle korzystnej sytuacji, że ostatnio pozyskał w tym obszarze kilka znaczących kontraktów – m.in. jesteśmy generalnym wykonawcą jednego z pakietów dla Mercedesa (rozbudowa fabryki w Jaworze) i mamy portfel zleceń dla KGHM Polska Miedź.