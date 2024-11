Agnieszka Mikulska, CBRE: Duże miasta będą przyciągać ludzi

W przypadku galerii handlowych czy już nawet biurowców można mówić o nasyceniu się rynku po latach dynamicznego wzrostu. A jak jest z mieszkaniami? Pojawia się wątek demograficzny – że tylu nowych mieszkań nie potrzebujemy. Czy w największych aglomeracjach można mówić o jakimś suficie w bliższej lub dalszej perspektywie?

W najbliższej perspektywie na pewno nie, dlatego że duże miasta przyciągają młodych ludzi, są centrami biznesowymi i to są miejsca, w których mieszkań cały czas brakuje. To widać zresztą w przypadku nowoczesnych obiektów w ramach najmu instytucjonalnego – obłożenie w PRS czy akademikach to ponad 90 proc., nierzadko 100 proc. To świadczy o tym, że popyt jest, a perspektywy miast są korzystne, więc to się nie powinno zmieniać.

Ogólnie sytuacja demograficzna jest bardzo trudna i to na pewno będzie jeden z czynników, który będzie kształtował potrzeby mieszkaniowe w najbliższej dekadzie, dwóch. Patrzymy z uwagą na sektor budownictwa dla seniorów, bo to jest coś, co będzie coraz bardziej potrzebne. Prawdopodobnie będą się zmieniać miejsca koncentracji ludności, część miejscowości będzie się wyludniać. W przypadku dużych miast to nie grozi nam w takiej perspektywie, którą jesteśmy w stanie spokojnie przewidzieć.

Od zawsze dużą część nabywców mieszkań stanowili inwestorzy stawiający na dochody z najmu. Czy ten rynek nie jest już mocno nasycony? Mieliśmy już problem z wysoką ofertą, spadkiem czynszów, długim okresem poszukiwania najemców – to rosyjska agresja na Ukrainę spowodowała napływ uchodźców i wzrost popytu na najem oraz czynszów. Dziś ta fala już opadła...

Myślę, że do nasycenia rynku najmu jest dosyć daleko. Jak wspomniałam, w obiektach w ramach najmu instytucjonalnego, które obserwujemy, obłożenie jest dosyć wysokie. Fundamenty rynku: napływ młodych osób, napływ studentów, w tym zagranicznych, czego nawet pandemia nie wyhamowała, to jest coś, co daje nadzieję, że ten rynek się będzie rozwijał. Oczywiście, teraz potrzeba więcej czasu i wysiłku, żeby znaleźć najemców. Nie ma takiej gorączki, jaką mieliśmy w 2022 r., kiedy wynajmowało się wszystko. Teraz większą uwagę trzeba poświęcić przy wyborze mieszkania czy lokalizacji. Obserwujemy też drgnięcie czynszów. Po tym wzroście w 2022 r. one się zatrzymały, teraz jednak leciutko drgnęły, więc tu też sytuacja się zmienia.

Część deweloperów trwa przy czystej mieszkaniówce, część wychodzi na inne rynki – ostatnio akademiki są w modzie. Firmy będą się bardziej dywersyfikować?

To zależy od poszczególnych firm. Na pewno takie tematy jak PRS czy akademiki są bliskie deweloperom mieszkaniowym, to dla nich może najłatwiejsza do przeprowadzenia forma rozszerzenia biznesu, dająca większy dostęp do działek, bo PRS czy akademiki można stawiać na gruntach usługowych.

Jednak cały czas podstawowy sektor mieszkaniowy to jest to, co przynosi deweloperom zyski. Co prawda widzimy spowolnienie sprzedaży, ale jest ono na tyle krótkotrwałe, że firmy nie są zmuszone do szukania nowych rynków.