W I połowie br. kontrolowana przez rodzinę Juroszków deweloperska grupa miała 154,2 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (3,57 zł na papier), o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Więcej wydanych mieszkań, ale z niższą marżą

Atal wydał klucze do 1215 mieszkań, o 27 proc. więcej niż rok wcześniej, a mierząc powierzchnią wzrost sięgnął 32 proc. Przychody wzrosły o 30 proc., do 701 mln zł. Marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się z bardzo wysokiego poziomu ponad 35 proc. do 28,6 proc., przez co dynamika wzrostu zysku była mniejsza, sięgnęła 5,4 proc., do 200 mln zł. Paczka 667 mieszkań przekazanych w I kwartale miała marżę 31,2 proc., a wydanych w II kwartale br. 622 lokali 25,2 proc.

Zysk operacyjny zwiększył się o 3,8 proc., do 173 mln zł.

„Mimo spadku poziomu wskaźników rentowności rok do roku, wielkości te uznać należy za satysfakcjonujące. Spadek związany ze specyfiką przekazywanych w I półroczu 2023 r. projektów o bardzo wysokiej i ponadprzeciętnej rentowności. Marża wydawanych mieszkań w I półroczu br. kształtowała się więc na poziomie niższym niż w roku ubiegłym, ale nadal spełniała oczekiwane poziomy. Mimo spadku poziomu wskaźników rentowności rok do roku, wielkości te uznać należy za satysfakcjonujące. Poziom marży zysku operacyjnego, jak i zysku netto na koniec pierwszego półrocza, kształtuje się na poziomie zbliżonym do rentowności całorocznych, uzyskanych w latach 2021-2023” – czytamy w sprawozdaniu.