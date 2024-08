Dom Development: popyt jest i pozostanie silny

O niemal 7 proc. zwyżkowały walory Domu Development w drugiej części czwartkowej sesji. Rynek reagował na wyniki półroczne spółki oraz zapowiedzi zarządu.

Od początku roku notowania Domu Development urosły o 16 proc. wobec 7,5-proc. umocnienia WIG-u. Zarząd ocenia półroczne wyniki jako bardzo dobre, zwracając uwagę na niewielkie osłabienie popytu. – Za nami bardzo dobre półrocze, a ochłodzenie w branży, o którym słychać, dotknęło nas w niewielkim stopniu – twierdzi Jarosław Szanajca, prezes Domu Development, który od początku przyszłego roku przesiądzie się do rady nadzorczej spółki. Jak mówi, wpływ na to mogła mieć dyskusja wokół rządowych programów wsparcia dla kredytobiorców. – Statystyki mówią, że I półrocze stało pod znakiem ochłodzenia popytu. Na pewno wpłynęło na to zamieszanie wokół kredytu „Na start”. Agonia tego kredytu właśnie wydaje się dokonywać, choć trwała jakiś czas – zauważa Szanajca. – Wydaje się, że najważniejsze jest, żeby jak najszybciej zerwać z niepewnością. Sama niepewność jest gorsza niż to, że tego kredytu pewnie nie będzie – twierdzi prezes Domu Development.