Jak pan ocenia kondycję spółek pod względem zdolności płacenia odsetek i wykupu lub rolowania obligacji przez pryzmat rynku mieszkaniowego, na którym m.in. widzimy spadki sprzedaży?

Liczba transakcji jest w trendzie spadkowym, ale to poziomy dalekie, powyżej 20–30 proc., od rekordowo niskich kwartałów z czasu pandemii w 2020 r. czy wybuchu wojny w 2022 r. Ostatnie lata, poza przywołanymi korektami, przyzwyczaiły wszystkich do tego, że rynek mieszkaniowy ma tylko jeden kierunek, wzrostowy, zarówno w odniesieniu do cen, jak i liczby sprzedawanych mieszkań, co ciężko pewnie uznać za długoterminową równowagę. Myślę, że to trochę skrzywiło percepcję, nawet w odniesieniu do dzisiejszej sytuacji – można w niektórych mediach wyczytać, że to zapowiedź czegoś złego, podczas gdy raczej wydaje się, że mamy rodzaj normalizacji rynku.

Faktycznie czynnikiem, który może istotnie wpłynąć na to, jak w kolejnych miesiącach sytuacja będzie się rozwijać jest rządowy program wsparcia – albo jego brak. Część deweloperów uważa – i ja się z tym zgadzam – że najgorszy jest stan, kiedy nie wiadomo, co będzie. Trzeba albo podjąć decyzję, że program będzie – i przedstawić jasne zasady, by konsumenci mogli ocenić, czy się kwalifikują, czy nie – albo postanowić, że programu nie będzie – i wtedy też ludzie będą wiedzieli, na czym stoją. Dziś wielu ludzi się wstrzymuje z zakupem, licząc, że program będzie i że oni zmieszczą się w jego kryteriach. Niemniej dzisiejsze wyniki deweloperów oceniłbym jako neutralne – niepozytywne, ale też dalekie od katastrofy.

Sytuacja deweloperów wydaje się bardzo komfortowa: zadłużenie jest na bardzo rozsądnych poziomach, terminy zapadalności nie stwarzają presji na sprzedaż mieszkań, by zapewnić środki na wykup obligacji czy spłaty kredytów. A sam rynek obligacji jest silny, stwarza możliwości refinansowania długu. Dane o sprzedaży mieszkań nie są tak złe, by budzić wielki niepokój, a inwestorzy mają pieniądze, by obejmować papiery przy marżach 3–5 pkt proc. ponad WIBOR i blokować środki na trzy, cztery lata.

A co z perspektywami rynku nieruchomości komercyjnych, z którego płyną niewesołe wieści w kontekście przyszłości biur, najmu, sprzedaży budynków do funduszy. Wyceny papierów deweloperów z tego segmentu na Catalyst też trzymają się dobrze...

Tutaj otoczenie na pewno jest cięższe niż w przypadku rynku mieszkaniowego. W mieszkaniówce mamy spowolnienie, a na rynku komercyjnym, biurowym – jeszcze nie użyję słowa „krach” i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Są jednak problemy po stronie popytu na gotowe budynki biurowe. Dotychczas nabywcami były zagraniczne fundusze inwestycyjne, które w otoczeniu wysokich stóp wstrzymały działalność. Obecnie na rynku transakcje odbywają się sporadycznie, jest oczekiwanie na spadek stóp. I tu znów: kondycja rynku obligacji jest na tyle dobra, że pomaga spółkom przetrwać ten trudniejszy czas, nie muszą one wyprzedawać budynków, by obsłużyć dług. Na horyzoncie są obniżki stóp procentowych, które powinny wpłynąć na poprawę nastrojów na rynku nieruchomości komercyjnych.