Polimex Mostostal szuka członków zarządu

Rada nadzorcza budowlanej grupy kontrolowanej przez porozumienie złożone z firm z udziałem Skarbu Państwa (Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie) rozpisała postępowanie w celu obsadzenia dwóch foteli w zarządzie. Mowa jest jedynie o członkach/członkiniach – bez podania konkretnej funkcji. Pod koniec maja rada odwołała prezesa Krzysztofa Figata, w zarządzie zasiada teraz jedynie Maciej Korniluk, wiceprezes ds. finansowych.

Rada nadzorcza Polimeksu Mostostalu chce wyłonić zarząd do końca czerwca

Pisemne zgłoszenia można składać do 17 czerwca, w drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy z wybranymi osobami. Dlaczego w ogłoszeniu jest mowa tylko o członkach zarządu – bez wskazania, że chodzi o prezesa lub też konkretne funkcje w zarządzie?

- Odpowiedź kryje się w paragrafie 1 ogłoszenia o konkursie: „funkcje pełnione w zarządzie i zakres odpowiedzialności poszczególnych osób zostaną przez radę nadzorczą spółki ustalone po zakończeniu konkursu i po konsultacji z wybranymi kandydatami – mówi Wojciech Bartelski, przewodniczący rady nadzorczej Polimeksu Mostostalu. - Chodzi o to, że dokonując wyboru kandydatów, ocenimy nie tylko ich indywidualne przymioty i kompetencje, ale także porównamy ich doświadczenie, charyzmę, w tym zdolności przywódcze i oczekiwania co do pełnionej funkcji i zakresu odpowiedzialności. Na podstawie tego dokonamy podziału zadań i ustalimy hierarchię wewnętrzną zarządu. Ma to na celu zbudowanie z tych osób możliwie najsilniejszego zespołu, który będzie prowadził Polimex przez kilka kolejnych lat – dodaje. Celem jest, by zarząd został wyłoniony do końca czerwca.