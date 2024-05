PGE i Polimex Mostostal rozmawiają o gazowych opóźnieniach. Znamy szczegóły

Elektrownia na gaz niedaleko Szczecina już teraz jest opóźniona o blisko pół roku. PGE Gryfino 2050, poinformowała w ub. roku, że przekazanie do eksploatacji bloków gazowych Elektrowni Dolna Odra opóźni się. Datę tę przesunięto z 11 grudnia 2023 r. na nie później niż 30 kwietnia 2024 r. – Widzimy pewne rozbieżności w harmonogramie, ale z perspektywy PGE termin 30 kwietnia jest obowiązujący i nie planujemy jego aneksowania. To nie oznacza, że jest pewność, że inwestycja będzie oddana w uzgodnionym terminie – słyszeliśmy w kwietniu. Firma uspokaja, że nawet jeśli elektrownia nie będzie oddana do użytku, to nie oznacza, że nie będzie oddawać energii do sieci w ramach rozruchu. Daty kwietniowej nie udało się dotrzymać, a nowej obecnie nie ma.

Nowa inwestycja miała wejść do dyspozycji operatora systemu energetycznego, a więc Polskich Sieci Elektroenergetycznych, z początkiem 2024 r. Spółka ma zawarty z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi kontrakt mocowy, a za jego niedotrzymanie są kary finansowe, z czym pogodziła się już PGE. Aukcję w ramach rynku mocy dla tej inwestycji firma wygrała pod koniec 2019 r. Kontrakt dotyczy 17 lat, a cena maksymalna za energię sięgnęła blisko 270 zł/ kW/ rok. Z informacji PSE wynika, że w pierwszym roku za każdy miesiąc opóźnienia nałożona zostanie kara w wysokości 5 proc. wartości wynagrodzenia obliczonego na podstawie obowiązku mocowego tej jednostki i najwyższej ceny zamknięcia aukcji mocy dotyczącej roku dostaw 2024. Od końca ub. roku kary to ok. 2 mln zł miesięcznie. Większy jest za to utracony przychód z niepracującej elektrowni, który szacowany jest na ponad 20 mln zł.

Skąd opóźnienie wartej 4,7 mld zł inwestycji? PGE wcześniej informowała, że wydłużenie terminu realizacji umowy spowodowane jest wystąpieniem zdarzeń o charakterze siły wyższej. Wykonawca, a więc konsorcjum firm General Electric Global Services (lider konsorcjum), General Electric International oraz Polimex-Mostostal, wykazał wpływ siły wyższej na realizację zobowiązań kontraktowych i możliwość należytej realizacji kontraktu. Kolejna, zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje – jak słyszymy – zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

Inwestycja zakłada budowę dwóch bloków gazowych o mocy 700 MW każda w Elektrowni Dolna Odra i ma zastąpić wysłużone bloki węglowe.

Czechnica na ukończeniu ze sporem w tle

Z kolei realizacja budowy bloku gazowo prawego EC Czechnica-2 (pod Wrocławiem), które miała być pierwotnie gotowa pod koniec 2023 r., a później w pierwszym półroczu tego roku, jest na końcowym etapie realizacji. Tu także inwestorem jest konsorcjum firm w składzie Polimex Mostostal (lider konsorcjum) oraz Polimex Energetyka (partner konsorcjum).

Kluczowa dla przyszłych przychodów inwestycja Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja z Grupy PGE – elektrociepłownia gazowa Czechnica mimo, że jest na ukończeniu ciąży na niej widmo sporu PGE z wykonawcą inwestycji, a więc z konsorcjum Polimexu Mostostalu. Jak podawała w marcu PGE, wkrótce powinny być znane efekty mediacji. – Nie zostały one jeszcze zakończone. Intencją spółki pozostaje zakończenie ich w I kwartale – informowało nas biuro prasowe w odpowiedzi na pytania o trwające mediacje przed Prokuratorią jeszcze w marcu.