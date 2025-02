BM ING w promocji cenowej, która ma obowiązywać do końca tego roku, urozmaiciło stawki dla inwestorów. Prowizja za zakup funduszy ETF i ETC notowanych na GPW została obniżona do zera. Trzeba będzie ją jednak zapłacić przy sprzedaży ETF - ów. W przypadku ETF - ów obligacyjnych stawka została ustalona na 0,1 proc. (min. 3 zł), a dla pozostałych ETF - ów i funduszy ETC notowanych na GPW stawka ta wynosi 0,2 proc. (min. 6 zł).

- Naszymi działaniami chcemy wspierać rozwój rynku ETF w Polsce i popularyzować pasywne inwestowanie wśród naszych klientów. ETF-y są bardziej bezpiecznym instrumentem niż na przykład akcje dlatego uważamy, że mogą być one produktem wejścia w inwestycje giełdowe dla nowych oraz nieaktywnych klientów. Z myślą o tej grupie klientów obniżyliśmy prowizję od zleceń kupna do zera, tak aby koszty wejścia w świat inwestycji były jak najmniejsze. Zróżnicowaliśmy też stawki prowizji od zleceń sprzedaży – niższe od ETF obligacyjnych – aby promować mniej ryzykowne inwestowanie – czytamy w komunikacie biura.

Tańsze ETF – y w biurach maklerskich

W ostatnim czasie branża maklerska masowo zaczęła obniżać prowizje za handel ETF – ami i instrumentami ETC. W Noble Securities wynosi ona obecnie 0,15 proc. (min. 3 zł). W DM BDM jest to 0,2 proc. Nie obowiązuje za to opłata minimalna. Nową stawkę wprowadziło także BM Pekao, gdzie opłata została obniżona do 0,1 proc. (min. 5,9 zł). Od 1 lutego prowizje spadły też w Santander BM i obecnie w przypadku funduszy ETF wynoszą 0,19 proc. (min. 1 zł).

Już wcześniej niższą stawkę wprowadziło też m.in. BM mBanku, gdzie prowizja została obniżona do z 0,39 proc. do 0,19 proc. (min. 5 zł). Podobny ruch zastosował również DM BOŚ, gdzie stawka dla podstawowych ETF - ów z GPW została obniżona do 0,15 proc. (min. 3 zł). BM Alior Banku całkiem zrezygnowało od pobierania prowizji od klientów, którzy handlują ETF – ami na warszawskim parkiecie.