Nowa promocyjna stawka za handel ETF – ami na GPW w Noble Securities została ustalona na 0,18 proc. (min. 5 zł). To oczywiście odpowiedź na działania ze strony GPW, która nie tak dawno obniżyła opłaty związane z handlem ETF – ami, do zera. Promocyjna stawka w Noble Securities ma obowiązywać do końca roku czyli do czasu obowiązywania promocji giełdowej.

Promocje na ETF-y

- Doceniamy decyzję GPW o promocji handlu ETF- ami na rodzimym parkiecie. Po zniesieniu opłat od obrotu ETF- ami przez Giełdę Papierów Wartościowych do końca roku, postanowiliśmy obniżyć wysokość pobieranej przez nas prowizji od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, których przedmiotem są certyfikaty ETF notowane na GPW do poziomu 0,18% proc. wartości zrealizowanego zlecenia, przy stawce minimalnej 5 zł. Promocja w NS jest ważna do końca tego roku, jednak deklarujemy, że będziemy nadal promować obrót tymi instrumentami w przypadku kolejnych działań wspierających wprowadzanych przez GPW w przyszłym roku – mówi Eliza Dąbrowska, dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities. Przypomnijmy, że nie tak dawno na obniżkę opłat zdecydowało się także BM mBanku. Nowa stawka, obowiązująca do końca roku, wynosi tam 0,19 proc. BM Alior Banku całkowicie z kolei zrezygnowało z opłat. Reszta brokerów na razie wstrzymuje się z ruchami.

GPW stawia na długi termin

Przedstawiciele giełdy nie ukrywają, że chcą, aby GPW kojarzona była przede wszystkim z długoterminowymi inwestycjami. – Najważniejsze jest dla nas przyciąganie nowych inwestorów. Chcemy to robić poprzez wprowadzenie produktów o charakterze długoterminowym czy też specjalne promocje produktowe. Liczymy też na młodych inwestorów, którzy są przyszłością rynku. Chcemy wprowadzić nowoczesne narzędzia komunikacji z nimi – zapowiadał niedawno Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.