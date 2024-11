BM mBanku poinformowało, że obniża opłaty za handel funduszami ETF na warszawskiej giełdzie. Nowa stawka, obowiązująca do końca roku, ma wynosić 0,19 proc., podczas gdy wcześniej było to 0,39 proc. Utrzymana została zaś stawka minimalna, która nadal wynosi 5 zł.

BM mBanku dotrzymał więc zapowiedzi, które nie tak dawno zostały złożone na łamach „Parkietu". Ruch BM mBanku jest także odpowiedzią na obniżkę opłat za handel ETF – ami ze strony GPW. – Planujemy uwzględnić obniżkę prowizji przez GPW w naszych opłatach. Zmiany przedstawimy jeszcze w tym roku – usłyszeliśmy nie tak dawno w BM mBanku.

Brokerzy oporni wobec ETF - ów na GPW

GPW nie tak dawno ścięła opłaty dla brokerów na rynku ETF - ów do zera. Branża maklerska do tego ruchu podeszła jednak z dystansem. Na obniżkę opłat zdecydowało się wcześniej jedynie BM Alior Banku. Tam, wzorem GPW, również obniżono opłatę do zera. Pozostali brokerzy zapowiadali, że przyjrzą się ruchowi GPW i przeanalizują możliwość zmiany cenników po ich stronie. Część z nich wskazywała jednak, że czeka na dalsze ruchy ze strony giełda. Obniżka opłat ze strony GPW też bowiem obowiązuje jedynie do końca roku. Tymczasem standardowa stawka u brokerów za obrót ETF – ami na GPW wynosi zazwyczaj tyle co za obrót akcjami i może to być nawet 0,39 proc.