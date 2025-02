Na wprowadzenie niższej stawki zdecydował się m.in. Noble Securities. Od 3 lutego prowizja za obrót ETF – ami i instrumentami ETC notowanymi na GPW wynosi w tej firmie 0,15 proc. (min. 3 zł). Nowa stawka ma obowiązywać do końca tego roku, a ruch ten jest oczywiście odpowiedzią na działania GPW, która przedłużyła promocję cenową dla brokerów na ten rok. Noble Securities już jednak wcześniej zastosował niższą stawkę prowizji. Pod koniec ubiegłego roku obniżył ją do 0,18 proc.

Reklama

Do grona brokerów z niższymi stawkami dołączają także inne podmioty. Wśród nich jest m.in. DM BDM. W tym przypadku stawka została ustalona na 0,2 proc. Nie obowiązuje za to opłata minimalna. Nową stawkę wprowadziło także BM Pekao, gdzie opłata została obniżona do 0,1 proc. (min. 5,9 zł). Od 1 lutego prowizje spadły też w Santander BM i obecnie w przypadku funduszy ETF wynoszą 0,19 proc. (min. 1 zł). Już wcześniej niższą stawkę wprowadziło też m.in. BM mBanku, gdzie prowizja została obniżona do z 0,39 proc. do 0,19 proc. (min. 5 zł). Podobny ruch zastosował również DM BOŚ, gdzie stawka dla podstawowych ETF - ów z GPW została obniżona do 0,15 proc. (min. 3 zł). BM Alior Banku całkiem zrezygnowało od pobierania prowizji od klientów, którzy handlują ETF – ami na warszawskim parkiecie.

Czytaj więcej Biura maklerskie Prezes XTB: To może być najważniejszy rok w historii firmy Jeśli chcemy osiągnąć jeszcze większy sukces, to musimy kontynuować strategię związaną z produktami i innowacyjnością, ale też musimy mocniejszy nacisk położyć na działania marketingowe – mówi Omar Arnaout, prezes XTB.

Promocja na ETF–y zadziałała

O ile więc pod koniec ubiegłego roku brokerzy dość zachowawczo podeszli do obniżek opłat w wykonaniu GPW, tak przedłużenie promocji w wykonaniu giełdy spotkało się z większym odzewem. Giełda w 2025 r. też postawiła bowiem brokerom warunek. Mogą oni skorzystać z zerowej stawki pod warunkiem, że ich opłata dla klientów spadnie co najmniej do poziomu 0,2 proc.

Sama GPW mocno bowiem liczyć na fundusze ETF. - Wprowadzenie zerowych opłat dla członków giełdy na fundusze ETF to krok, który ma za zadanie zwiększyć ich dostępność i wesprzeć rozwój długoterminowych inwestycji w Polsce. Chcemy, aby inwestorzy mogli swobodnie budować zdywersyfikowane portfele bez dodatkowych kosztów transakcyjnych, co sprawi, że inwestowanie na GPW stanie się bardziej atrakcyjne i dostępne dla szerszego grona osób. ETF-y oferowane na warszawskiej giełdzie, to nie tylko wygodny sposób inwestowania, ale także wyjątkowa okazja do bezpośredniego udziału w rozwoju polskiej gospodarki poprzez dostęp do kluczowych indeksów takich jak WIG20, mWIG40 czy sWIG80.Wierzymy, że instrumenty te spotkają się z zainteresowaniem inwestorów, w szczególności do budowy długoterminowych strategii w ramach produktów typu IKE i IKZE – podkreślał pod koniec ubiegłego roku Michał Kobza, członek zarządu GPW.