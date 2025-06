Dane Krajowego Depozytu wskazują, że w maju liczba kont w XTB zwiększyła się o 27,1 tys. Tym samym firmie udało się przebić psychologiczny poziom pół miliona rachunków. Na koniec maja broker prowadził 518,8 tys. kont (dotyczy kont związanych z inwestowaniem na GPW). XTB tym samym umocniło się także na pozycji lidera, którą zdobyło w kwietniu. Wtedy po 15 latach panowania, ze szczytu strącone zostało BM mBanku.

Reklama

XTB powiększa przewagę

Majowy wynik uzyskany przez XTB jest także lepszy od tego z kwietnia. Wtedy brokerowi przybyło 25,4 tys. Wzrostami za ubiegły miesiąc, chociaż oczywiście nie aż tak okazałym, mogą pochwalić się jednak także inni brokerzy. W BM mBanku przybyło prawie 1,8 tys. rachunków. W BM PKO BP liczba prowadzonych kont zwiększyła się o ponad 1 tys., w BM ING o 846 rachunków, zaś w DM BOŚ o 669. W sumie więc w skali całego rynku liczba rachunków maklerskich zwiększyła się o 33 tys. i na koniec miesiąca liczba kont skoczyła do prawie 2,143 mln.

Liderem rynku, tak jak zostało to wspomniane, jest aktualnie XTB z 518,8 tys. kont. - Demokratyzacja świata inwestycji to jedna z naszych głównych misji, dlatego konsekwentnie inwestujemy w rozwój technologiczny, produktowy oraz kampanie edukacyjne. Od lat konsekwentnie odczarowujemy świat finansów nie tylko dla Polaków, ale i na innych europejskich rynkach oraz w regionie Bliskiego Wschodu czy Ameryki Łacińskiej. Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie superaplikacji do kompleksowego zarządzania finansami, w której pieniądze klientów mogą pracować na wiele sposobów, zarówno krótko- jak i długoterminowo. W czasach globalnej niepewności i dynamicznych zmian, to właśnie niezawodna platforma, jakościowa obsługa i nowoczesne narzędzia decydują o sukcesie. Chcemy być pierwszym wyborem dla klientów w Europie i nie tylko – mówił miesiąc temu Omar Arnaout, prezes XTB. BM mBanku prowadziło na koniec maja 484,2 tys. rachunków, a trzecie w zestawieniu jest BM Pekao z 205 tys. kont.

XTB napędza wzrost rynku

W sumie, od początku roku, w skali całego rynku przybyło 173,1 tys. rachunków. Samo XTB pozyskało 138,6 tys. kont. Drugie w tym zestawieniu, BM mBanku, zwiększyło liczbę prowadzonych rachunków o 13,5 tys., a trzecie BM PKO BP o 6,2 tys.