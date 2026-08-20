Usługa zarządzania portfelem - tłumaczy PKO BP - to forma inwestowania, w której klient powierza swoje środki profesjonalnym zarządzającym, upoważniając ich do podejmowania decyzji inwestycyjnym w swoim imieniu. „Proces poprzedza analiza sytuacji finansowej klienta, jego celów inwestycyjnych, horyzontu inwestycyjnego oraz akceptowanego poziomu ryzyka. Na tej podstawie dobierana jest odpowiednia struktura portfela oparta na zaprojektowanych strategiach inwestycyjnych” - wyjaśnił bank.

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Wskazał, że zarządzający portfelami na bieżąco monitorują sytuację rynkową, dostosowują skład portfela do zmieniających się warunków oraz kontrolują poziom ryzyka, tak aby realizować założenia przyjętej strategii. „Klient zachowuje pełną własność aktywów zgromadzonych na indywidualnym rachunku inwestycyjnym i otrzymuje regularne raporty dotyczące wyników oraz składu portfela” - podkreślono.

Dostępne instrumenty z rynków międzynarodowych

Nowa usługa PKO BP ma być skierowana przede wszystkim do klientów bankowości prywatnej, a także do instytucji, fundacji, stowarzyszeń oraz fundacji rodzinnych. Klienci banku będą mogli skorzystać z usługi w IV kwartale 2026 r.

W jej ramach klienci będą mieli dostęp do gotowych strategii inwestycyjnych przygotowanych przez ekspertów PKO BP, będą mogli je też łączyć w jeden portfel. Poszczególne strategie będą różnić się m.in. udziałem klas aktywów, sposobem lokowania środków i poziomem ryzyka. Za decyzje inwestycyjne odpowiadać będą doradcy inwestycyjni.

Większa dywersyfikacja portfela

Ponadto oferta ma pozwolić na łączenie obligacji Skarbu Państwa z innymi klasami aktywów, takimi jak polskie akcje czy instrumenty notowane na rynkach międzynarodowych. „Istotnym elementem oferty będą również strategie alternatywne, które mogą zwiększać dywersyfikację portfela i ograniczać jego wrażliwość na niekorzystne warunki rynkowe, w tym okresy jednoczesnych spadków na rynkach akcji i obligacji” - dodał bank.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, ma ponad 12 mln klientów. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. akcji banku. W 2025 r. grupa kapitałowa banku wypracowała rekordowe 10 mld 682 mln zł zysku netto. Sam bank miał zysk netto przekraczający 10,2 mld zł. Z kolei w I półroczu 2026 r. bank odnotował 5,29 mld zł zysku netto.