Jak poinformował bank, na wysokość wyniku netto miały wpływ przeszacowanie oczekiwanych przepływów pieniężnych dotyczących portfela kredytów konsumenckich w związku z wyrokiem TSUE oraz wyższe koszty składki BFG. Istotne znaczenie miał też jednorazowy koszt związany z rezerwą na administracyjną karę pieniężną nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Decyzja KNF dotyczyła nieprawidłowości związanych z realizację obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, które miały miejsce w latach 2018-2020.

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W rezultacie zysk netto grupy BOŚ w I półroczu wyniósł 15,1 mln zł wobec 79,7 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, a w samym II kwartale grupa odnotowała 1,1 mln zł straty netto, w porównaniu do 67,9 mln zł zysku przed rokiem.

– Pierwsze półrocze 2026 roku pokazuje dwa istotne kierunki rozwoju BOŚ. Z jednej strony zwiększamy skalę działalności – rosną aktywa, baza depozytowa i portfel należności od klientów. Z drugiej rozwijamy źródła przychodów, które uzupełniają wynik odsetkowy, co ma szczególne znaczenie w warunkach niższych stóp procentowych. Jednocześnie utrzymujemy adekwatną bazę kapitałową i zwiększamy wartość portfela finansowania proekologicznego – powiedział kierujący pracami zarządu BOŚ wiceprezes Bartosz Kublik. Dodał, że wyzwaniem pozostaje pogodzenie ze sobą tych aspektów szczególnie w warunkach wciąż wysokiej negatywnej kontrybucji rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów walutowych.

BOŚ podał, że zobowiązania wobec klientów wzrosły o 7,2 proc., czyli o około 1,6 mld zł, do 23,2 mld zł. Wartość należności od klientów wyniosła na koniec czerwca 10,8 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w porównaniu z końcem 2025 r. oraz wzrost o 7,2 proc. w porównaniu z czerwcem 2025 r.

W efekcie spadku stawek WIBOR wynik odsetkowy wyniósł 350,7 mln zł wobec 404 mln zł w analogicznym okresie 2025 r. Jednocześnie w warunkach niższych stóp procentowych grupa zwiększała przychody pozaodsetkowe. Wynik z tytułu opłat i prowizji w pierwszym półroczu 2026 r. wyniósł 77,8 mln zł i był o 19,5 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Suma bilansowa wzrosła o 16,3 proc. rdr, do 27,3 mld zł.