„Wzrost zysku był możliwy przede wszystkim dzięki stabilnemu wynikowi z działalności biznesowej oraz istotnie niższym kosztom ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych, przy wyższym poziomie obciążenia podatkiem dochodowym CIT” – podał PKO BP w raporcie. W 2026 r. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), naliczany od zysków banków, wynosi tymczasowo 30 proc.

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Jak podał PKO BP, wynik na działalności biznesowej w I półroczu 2026 roku był „stabilny”, bo było to niespełna 15,26 mld zł, czyli tylko o 2 mln zł mniej niż w I półroczu 2025 r. Ten rezultat to efekt „wzrostu wyniku z tytułu prowizji i opłat, przy spadku wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku pozostałego”.

Niższa marża odsetkowa

Wynik z tytułu odsetek w I półroczu 2026 roku wyniósł niespełna 12,03 mld zł i spadł o 108 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

„Marża odsetkowa spadła o 0,44 p.p. r/r do poziomu 4,47 proc. na koniec I półrocza 2026 roku. W tym samym czasie średnia stawka WIBOR 3M obniżyła się o 1,50 p.p. Spadek marży odsetkowej sprawozdawczej był znacznie mniejszy od spadków rynkowych stóp procentowych z uwagi na stosowaną w Banku politykę zabezpieczeń (zabezpieczenie naturalne oraz instrumenty finansowe). Średnie oprocentowanie należności kredytowych na koniec I półrocza 2026 roku wyniosło 7,06 proc., a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 1,2 proc., wobec odpowiednio 8,52 proc. i 1,46 proc. na koniec I półrocza 2025 roku” – czytamy w raporcie PKO BP.

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w I półroczu 2026 roku wyniósł prawie 2,79 mld zł i był o 256 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei tzw. pozostały wynik sięgnął w I półroczu br. 447 mln zł i był o 150 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku 2026.

Rekordowa suma bilansowa

PKO BP podał, że w I półroczu 2026 roku koszty działania banku wyniosły blisko 4,82 mld zł i były w ujęciu rocznym wyższe o 91 mln zł (1,9 proc.). Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości (łącznie z kosztem ryzyka prawnego) w tym okresie wyniósł prawie -1,46 mld zł i poprawił się o 1,54 mld zł w stosunku do roku poprzedniego. Koszt ryzyka na koniec I półrocza 2026 roku wyniósł 0,29 proc. i był lepszy o 0,06 p.p. od uzyskanego w analogicznym okresie roku poprzedniego, głównie za sprawą kredytów gospodarczych.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Banku na koniec I półrocza 2026 roku osiągnęła rekordowy poziom i wyniosła ponad 608 mld zł, co oznacza wzrost od początku roku o około 25 mld zł.