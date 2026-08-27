Obradujące w środę przed południem nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy lubelskiego Protektora zdecydowało o emisji nowych akcji z prawem poboru, z której spółka pozyska 9,55 mln zł. Powołało też do rady nadzorczej nową członkinię.

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Zgromadzenie było jednomyślne, ale też poza głównym akcjonariuszem – Luma Holding – żaden inny posiadacz akcji nie wziął w obradach udziału – wynika z komunikatów producenta obuwia ochronnego i dla służb mundurowych.

To oznacza, że spółka, którą kieruje Radosław Rogacki, wyemituje około 19,1 mln nowych akcji serii I po 0,5 zł za sztukę, zwiększając ogólną liczbę akcji do około 51 mln sztuk. Uprawnieni do objęcia nowych akcji będą akcjonariusze posiadający walory 4 września. Na każde 5 posiadanych walorów przypadną 3 nowe. Jeśli nie wszyscy obecni udziałowcy zapiszą się na akcje, zarząd będzie mógł przydzielić to, co zostanie według własnego uznania.

Obecnie kapitał Protektora dzieli się na niecałe 31,83 mln walorów, a kurs akcji na GPW wynosił w środę 1,1 zł, lekko rosnąc. Uwzględniając nowe akcje, kapitalizacja producenta obuwia wynosiłaby około 56 mln zł.

W ostatnich kilkunastu miesiącach emitowane przez Protektor akcje obejmowała jedynie Luma. Czy tak będzie i teraz – warto śledzić, ponieważ przy zachowaniu dotychczasowych akcji udział tego podmiotu w akcjonariacie Protektora może wzrosnąć do ponad 50 proc., co rodzi obowiązek wezwania na wszystkie walory pozostające w obrocie.

Na razie nie udało nam się uzyskać komentarza Luma Holding nt. planów wobec spółki.

Według szefa Protektora emisja jest potrzebna, aby móc spłacić pożyczki zaciągnięte na zakup surowców, wzmocnić sytuację kapitałową grupy i unormować jej relacje z dostawcami.

– W ostatnim kwartale pozyskaliśmy istotny wolumenowo i wartościowo portfel zamówień publicznych, głównie od policji i Straży Granicznej. Zakupy surowców pod tego rodzaju kontrakty musieliśmy sfinansować z dużym wyprzedzeniem, korzystając m.in. z pożyczek w ramach grupy – odpowiedział nam Radosław Rogacki.

– Z naszego punktu widzenia niezbędne jest też dalsze ponoszenie nakładów inwestycyjnych służących przygotowaniu do przetargów dla sił zbrojnych i opracowaniu nowych modeli obuwia oraz wzmocnienie sprzedaży i marketingu. W tym obszarze prognozowane są wzrosty rynkowe – dodał.

W środę głosami Lumy do rady nadzorczej powołana została w środę Monika Makulska. Dzień wcześniej miejsce zrobiła jej dotychczasowa przewodnicząca rady: Aleksandra Zamasz. Zgodnie z biogramem opublikowanym przez spółkę Monika Makulska jest menedżerką z doświadczeniem w sektorze medycznym. Ostatnio pełniła funkcję dyrektorki zarządzającej w Centrum Medycznym AMEDS.

W pierwszym kwartale lubelska grupa, do której należą marki Protektor, Grom i Abeba zanotowała nieco ponad 20 mln zł przychodu, 1,35 mln zł straty operacyjnej i 2,26 mln zł straty netto.