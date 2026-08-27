Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Eurocash w II kwartale.

Jak reaguje kurs.

Jakie plany ma grupa.

Czy restrukturyzacja przynosi efekty.

Notowania Eurocashu rozpoczęły czwartkową sesję od mocnych wzrostów. Przed południem akcje drożeją o 11 proc. do ponad 5,7 zł. Handlowa grupa opublikowała wyniki za II półrocze. Są lepsze od oczekiwanych.

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– W ciągu kilku miesięcy przebudowaliśmy sposób funkcjonowania całej grupy. Była to ogromna zmiana, wymagająca wielu trudnych decyzji. Pierwsze półrocze było najbardziej wymagającym momentem tej transformacji. Jej wpływ jest mocno widoczny w wynikach, ale jednocześnie zaczęły się już materializować pierwsze efekty restrukturyzacji i obniżenia kosztów. Jesteśmy blisko zakończenia kosztowej części strategii. Teraz będziemy koncentrować się na budowaniu sprzedaży, rozwoju sieci franczyzowych i realizacji wyniku na 2027 r. Najtrudniejszy etap zmian już za nami – twierdzi Paweł Surówka, prezes Eurocashu.

Jakie wyniki miał Eurocash w II kwartale

EBITDA grupy Eurocash w II kwartale 2026 r. wyniosła 201,6 mln zł wobec 229,5 mln zł rok temu i wobec około 136 mln zł oczekiwanych przez rynek. Zysk operacyjny wyniósł 67,9 mln zł wobec 82,4 mln zł zysku przed rokiem i wobec 8,3 mln zł prognozowanych średnio przez analityków. Z kolei zysk netto jednostki dominującej sięgnął 1,3 mln zł wobec 13,5 mln zł straty rok wcześniej i wobec 46,1 mln zł straty oczekiwanej przez rynek. Natomiast nieco słabsze od oczekiwań są przychody. Skonsolidowana sprzedaż spadła o 8,7 proc. do 7,2 mld zł wobec oczekiwanych 7,3 mld zł.

W całym I półroczu handlowa grupa ma 13,9 mld zł przychodów, czyli o ponad 6 proc. mniej niż rok temu. EBITDA poszła w dół o prawie 8 proc. do 323 mln zł, a strata netto przypisana jednostce dominującej wyniosła 85 mln zł wobec 99 mln zł straty przed rokiem.

Eurocash podtrzymuje cel osiągnięcia 400 mln zł docelowych oszczędności w skali roku oraz ambicję wypracowania 600 mln zł EBIT przed IFRS 16 w 2027 r.

- Po skorygowaniu o jednorazowe wydatki restrukturyzacyjne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w drugim kwartale były o ponad 100 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Potwierdza to dyscyplinę w zarządzaniu kapitałem obrotowym, przede wszystkim zapasami i zobowiązaniami. Mimo skali zmian strategicznych oraz dodatkowych kosztów transformacji Eurocash generuje solidne przepływy pieniężne, co potwierdza stabilność grupy i operacyjny charakter osiągniętej poprawy. Jednocześnie ograniczyliśmy dług netto, zachowując bezpieczną płynność oraz zdrowe wskaźniki relacji zadłużenia do EBITDA. W kolejnych okresach coraz wyraźniej powinny być widoczne finansowe efekty transformacji - mówi Piotr Nowjalis, dyrektor finansowy Eurocashu.

Jakie plany ma Eurocash

Efekty transformacji grupy są już widoczne po pierwszym półroczu. Grupa zabezpieczyła 279 mln zł z docelowych 400 mln zł oszczędności w skali roku. Co więcej, efekty działań oszczędnościowych materializują się szybciej od założeń. W pierwszym półroczu w wynikach widoczne było 56 mln zł oszczędności – o 4 mln zł więcej, niż przewidywał plan. Przyczyniły się do tego przede wszystkim szybsza redukcja zatrudnienia i restrukturyzacja sieci sklepów własnych.

Pełny efekt zrealizowanych działań będzie widoczny w wynikach 2027 r. Po przejściu przez najbardziej wymagający etap zmian Eurocash przygotowuje się do odbudowy sprzedaży i rozwoju obecnych sieci franczyzowych.

Do tej pory grupa połączyła pięć organizacji zakupowych i pięć struktur operacyjnych, zmniejszyła sieć logistyczną z 15 do 10 centrów dystrybucyjnych oraz zrealizowała około 73 proc. programu zamknięć nierentownych sklepów własnych.

Sprzedaż do kluczowych klientów franczyzowych spadła w pierwszym półroczu o 1,3 proc., podczas gdy rynek hurtowy skurczył się o 6 proc. Udział sieci Eurocash wzrósł w ciągu dwóch lat z 33,2 proc. do 35,7 proc.

Zarząd podkreśla, że w najbardziej wymagającym kwartale transformacji skorygowana EBITDA wyniosła 251 mln zł, skorygowane przepływy operacyjne 343 mln zł (vs 243 mln zł w 2Q 2025), a wskaźnik długu netto do EBITDA przed IFRS 16 poprawił się do 1,6. W samym II kwartale całkowite koszty grupy spadły o 9,6 proc. rok do roku.

Otoczenie rynkowe pozostaje trudne. Wartość całego rynku FMCG wzrosła w drugim kwartale o zaledwie 0,5 proc. wobec 5,9 proc. rok wcześniej. Jednocześnie rynek istotny dla działalności hurtowej Eurocash (wholesale relevant market), obejmujący tradycyjny handel detaliczny – skurczył się w drugim kwartale o 7,6 proc., a w całym pierwszym półroczu o 6 proc. Na tym tle sieci franczyzowe Eurocash wykazują większą stabilność. Sprzedaż hurtowa do kluczowych klientów franczyzowych grupy (sklepów ABC, Delikatesów Centrum, Euro Sklepów, Groszków, Lewiatana i Gama) spadła w pierwszym półroczu o 1,3 proc.

W pierwszym półroczu do sieci współpracujących z grupą dołączyło 575 nowych sklepów.