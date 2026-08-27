W czwartek rano Grupa Iliad i należąca do niej Grupa P4, właściciel marki usług telekomunikacyjnych Play opublikowały sprawozdania za pierwsze półrocze 2026 r.
Najnowsze informacje dotyczą drugiego kwartału. Grupa P4 w tym czasie wykazała 2,68 mld zł przychodu, czyli o 3,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
To tempo umiarkowane, zbliżone do wzrostu cen w Polsce i idzie w parze z dynamiką wzrostu średniego rachunku za usługi komórkowe w Play. Obrazujący poziom opłat (z pominięciem VAT) wskaźnik ARPU za usługi komórkowe w II kwartale br. wyniósł 34,3 zł, o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej.
Dużo szybciej – o 10,3 proc. rok do roku – urosły przychody z połączeń międzyoperatorskich, usług hurtowych, M2M i B2B, co zarząd operatora wyjaśnia wyższymi przychodami z roamingu i usług hurtowych.
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Zysk operacyjny powiększony o amortyzację i koszty leasingu (EBITDAal) telekomu powiększył się nieco wolniej, bo o 2,5 proc. do 1,22 mld zł. W konsekwencji marża na tym poziomie obniżyła się o 0,5 pkt proc. do 45,5 proc.
Rezultaty te osiągnięto przy relatywnie stabilnej, z lekką tendencją wzrostową bazie użytkowników usług grupy. W końcu czerwca Grupa P4 obsługiwała 13,64 mln aktywnych kart SIM (plus 216 tys., albo 1,6 proc. rok do roku).
Z kolei liczba subskrybentów usług stacjonarnych grupy wyniosła 2,14 mln i była wyższa niż przed rokiem o 32 tys. (1,5 proc.). Telekom nie podaje ilu ma abonentów usługi przewodowego dostępu do internetu, ale informuje, że ich grono rosło, a wzrost zniwelował spadek liczby klientów pozostałych usług dla domu (m.in. płatna telewizja).
Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchyla Grupa Iliad – właściciel Playa. Według francuskiej grupy w końcu czerwca Play miał 1,7 mln abonentów usług szerokopasmowych, tyle samo co po pierwszym kwartale.
Po półroczu Grupa P4 wykazała 5,33 mld zł przychodu (wzrost o 3,8 proc.) oraz 2,43 mld zł EBITDAal (plus 6 proc. rok do roku), uzyskując marżę 45,6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Wzrost zysku EBITDAal grupa wyjaśnia wyższymi przychodami operacyjnymi (głównie przychodami z usług mobilnych) oraz dyscypliną kosztową.
Na wyniki grupy istotny wpływ ma podejście do infrastruktury komórkowej i światłowodowej. Przypomnijmy, że grupa nie jest właścicielem masztów komórkowych (starsze należą do On Tower z grupy Cellnex) ani kabli (ma udziały w Polskim Światłowodzie Otwartym i umowę z nim), natomiast świadczy usługi rozbudowy tej infrastruktury i sprzedaje je do ww. firm. Przychody z tzw. partnerstwa w I półroczu wyniosły 712 mln zł, a zyski na sprzedaży i leasingu zwrotnym masztów 285 mln zł (spadek w porównaniu z 347 mln zł rok wcześniej).
Telekom podał, że ponosił generalnie wyższe koszty najmu i opłat regulacyjnych oraz odczuł zakończenie części umów, które niegdyś zawarła telewizja kablowa UPC wchłonięta przez P4.
Koszty utrzymania infrastruktury i energii wzrosły o 6 proc. do 471 mln zł. W górę poszły – po widocznym w poprzednich okresach cięciu – wydatki na reklamę i marketing. W półroczu wydatki te wyniosły 78,6 mln zł, o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Istotnie (o ponad 100 proc.) wzrosły też wydatki grupy na usługi finansowe i prawne (przekroczyły 11 mln zł).
Jednocześnie, jak wynika ze sprawozdania P4, w ciągu pół roku z grupy odeszło 138 osób (około 3 proc. wszystkich) i na koniec czerwca zatrudniała ona 3961 pracowników.
Ostatecznie skonsolidowany zysk operacyjny P4 po półroczu wyniósł 1,72 mld zł, o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej, a na czysto telekomunikacyjna grupa zarobiła prawie miliard, bo 998 mln zł, co oznacza poprawę o niemal jedną piątą (18,7 proc.) w porównaniu z rezultatem przed rokiem.
Wyższy zarobek to m.in. efekt wzrostu zysku operacyjnego, ale też obniżenia kosztów finansowych o około 100 mln zł – wynika ze sprawozdania.
Z raportu wynika również, że Iliad, który wraz z dwoma innymi telekomami czeka we Francji na zgodę na przejęcie rywala – SFR – z zysku wypracowanego w 2025 r. dostał w sumie 1,17 mld zł dywidendy.
Pierwszą część w formie zaliczki w listopadzie ub.r. (195,4 mln zł), a drugą w lipcu br. (973 mln zł). Decyzją Iliadu reszta zarobku również będzie wykorzystana na wypłatę dywidendy tylko później. 254,6 mln zł zostało przekazane na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych zaliczek na poczet dywidendy lub przyszłych dywidend – czytamy w sprawozdaniu.
Grupa P4 wypłaca właścicielowi sowitą dywidendę, a jednocześnie jej dług rośnie. Na koniec czerwca wynosił (brutto) 11,7 mld zł, a w grudniu 11,05 mld zł. Na zobowiązania finansowe grupy składają się kredyty, obligacje oraz pożyczka zaciągnięta w Iliadzie.
W tym roku telekom zaciągnął nowy kredyt na zakup sprzętu telekomunikacyjnego od Ericssona oraz (w czerwcu) wyemitował nowe obligacje o wartości nominalnej 1,25 mld zł, które są notowane na Catalyst.
Grupa P4 podała, że na koniec czerwca w sieci mobilnej, z której korzysta, działało 13,416 tys. stacji bazowych o 241 więcej niż w grudniu oraz że w zasięgu 5G sieci Play znalazło się 90 proc. populacji Polski. Zasięg usług przewodowych to ponad 11 mln gospodarstw domowych, co wynika z umowy z hurtownikiem – PŚO oraz z innymi podmiotami tego typu.
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