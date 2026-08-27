Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego mimo rosnących zysków i rekordowej dywidendy, zadłużenie telekomu również wzrasta.

Na których obszarach działalności Grupa P4 szukała oszczędności, a gdzie znacząco zwiększyła wydatki.

Które usługi zapewniły operatorowi wzrost przychodów i jak ten wynik ma się do inflacji.

Jaką rolę w wynikach finansowych Play odgrywa jego unikalny model zarządzania infrastrukturą.

W czwartek rano Grupa Iliad i należąca do niej Grupa P4, właściciel marki usług telekomunikacyjnych Play opublikowały sprawozdania za pierwsze półrocze 2026 r.

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Najnowsze informacje dotyczą drugiego kwartału. Grupa P4 w tym czasie wykazała 2,68 mld zł przychodu, czyli o 3,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wyniki Play w drugim kwartale 2026 r.: przychody w górę jak inflacja, 1,7 mln abonentów internetu

To tempo umiarkowane, zbliżone do wzrostu cen w Polsce i idzie w parze z dynamiką wzrostu średniego rachunku za usługi komórkowe w Play. Obrazujący poziom opłat (z pominięciem VAT) wskaźnik ARPU za usługi komórkowe w II kwartale br. wyniósł 34,3 zł, o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dużo szybciej – o 10,3 proc. rok do roku – urosły przychody z połączeń międzyoperatorskich, usług hurtowych, M2M i B2B, co zarząd operatora wyjaśnia wyższymi przychodami z roamingu i usług hurtowych.

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację i koszty leasingu (EBITDAal) telekomu powiększył się nieco wolniej, bo o 2,5 proc. do 1,22 mld zł. W konsekwencji marża na tym poziomie obniżyła się o 0,5 pkt proc. do 45,5 proc.

Rezultaty te osiągnięto przy relatywnie stabilnej, z lekką tendencją wzrostową bazie użytkowników usług grupy. W końcu czerwca Grupa P4 obsługiwała 13,64 mln aktywnych kart SIM (plus 216 tys., albo 1,6 proc. rok do roku).

Z kolei liczba subskrybentów usług stacjonarnych grupy wyniosła 2,14 mln i była wyższa niż przed rokiem o 32 tys. (1,5 proc.). Telekom nie podaje ilu ma abonentów usługi przewodowego dostępu do internetu, ale informuje, że ich grono rosło, a wzrost zniwelował spadek liczby klientów pozostałych usług dla domu (m.in. płatna telewizja).

Rąbka tajemnicy w tej kwestii uchyla Grupa Iliad – właściciel Playa. Według francuskiej grupy w końcu czerwca Play miał 1,7 mln abonentów usług szerokopasmowych, tyle samo co po pierwszym kwartale.

Większe wydatki na reklamę, mniej pracowników

Po półroczu Grupa P4 wykazała 5,33 mld zł przychodu (wzrost o 3,8 proc.) oraz 2,43 mld zł EBITDAal (plus 6 proc. rok do roku), uzyskując marżę 45,6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Wzrost zysku EBITDAal grupa wyjaśnia wyższymi przychodami operacyjnymi (głównie przychodami z usług mobilnych) oraz dyscypliną kosztową.

Na wyniki grupy istotny wpływ ma podejście do infrastruktury komórkowej i światłowodowej. Przypomnijmy, że grupa nie jest właścicielem masztów komórkowych (starsze należą do On Tower z grupy Cellnex) ani kabli (ma udziały w Polskim Światłowodzie Otwartym i umowę z nim), natomiast świadczy usługi rozbudowy tej infrastruktury i sprzedaje je do ww. firm. Przychody z tzw. partnerstwa w I półroczu wyniosły 712 mln zł, a zyski na sprzedaży i leasingu zwrotnym masztów 285 mln zł (spadek w porównaniu z 347 mln zł rok wcześniej).

Telekom podał, że ponosił generalnie wyższe koszty najmu i opłat regulacyjnych oraz odczuł zakończenie części umów, które niegdyś zawarła telewizja kablowa UPC wchłonięta przez P4.

Koszty utrzymania infrastruktury i energii wzrosły o 6 proc. do 471 mln zł. W górę poszły – po widocznym w poprzednich okresach cięciu – wydatki na reklamę i marketing. W półroczu wydatki te wyniosły 78,6 mln zł, o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Istotnie (o ponad 100 proc.) wzrosły też wydatki grupy na usługi finansowe i prawne (przekroczyły 11 mln zł).

Jednocześnie, jak wynika ze sprawozdania P4, w ciągu pół roku z grupy odeszło 138 osób (około 3 proc. wszystkich) i na koniec czerwca zatrudniała ona 3961 pracowników.

Iliad dostał prawie miliard dywidendy. Czeka na zgodę na przejęcie we Francji

Ostatecznie skonsolidowany zysk operacyjny P4 po półroczu wyniósł 1,72 mld zł, o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej, a na czysto telekomunikacyjna grupa zarobiła prawie miliard, bo 998 mln zł, co oznacza poprawę o niemal jedną piątą (18,7 proc.) w porównaniu z rezultatem przed rokiem.

Wyższy zarobek to m.in. efekt wzrostu zysku operacyjnego, ale też obniżenia kosztów finansowych o około 100 mln zł – wynika ze sprawozdania.

Z raportu wynika również, że Iliad, który wraz z dwoma innymi telekomami czeka we Francji na zgodę na przejęcie rywala – SFR – z zysku wypracowanego w 2025 r. dostał w sumie 1,17 mld zł dywidendy.

Pierwszą część w formie zaliczki w listopadzie ub.r. (195,4 mln zł), a drugą w lipcu br. (973 mln zł). Decyzją Iliadu reszta zarobku również będzie wykorzystana na wypłatę dywidendy tylko później. 254,6 mln zł zostało przekazane na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych zaliczek na poczet dywidendy lub przyszłych dywidend – czytamy w sprawozdaniu.

Grupa P4 wypłaca właścicielowi sowitą dywidendę, a jednocześnie jej dług rośnie. Na koniec czerwca wynosił (brutto) 11,7 mld zł, a w grudniu 11,05 mld zł. Na zobowiązania finansowe grupy składają się kredyty, obligacje oraz pożyczka zaciągnięta w Iliadzie.

W tym roku telekom zaciągnął nowy kredyt na zakup sprzętu telekomunikacyjnego od Ericssona oraz (w czerwcu) wyemitował nowe obligacje o wartości nominalnej 1,25 mld zł, które są notowane na Catalyst.

Grupa P4 podała, że na koniec czerwca w sieci mobilnej, z której korzysta, działało 13,416 tys. stacji bazowych o 241 więcej niż w grudniu oraz że w zasięgu 5G sieci Play znalazło się 90 proc. populacji Polski. Zasięg usług przewodowych to ponad 11 mln gospodarstw domowych, co wynika z umowy z hurtownikiem – PŚO oraz z innymi podmiotami tego typu.