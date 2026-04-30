Wyniki Banku Pekao w I kw. 2026 r.

Bank Pekao odnotował 1 232 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 1 685 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Reklama Reklama

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 312 mln zł wobec 3 414 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 829 mln zł wobec 732 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 13,8 proc.. ROE ze zannualizowanym kosztem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosło 17,1 proc.. W przypadku C/I ze zannualizowanym kosztem BFG było to 37,2 proc. (ale 34,6 proc. z wyłączeniem składki na BFG). Koszty ryzyka znalazły się w I kw. 2026 r. na poziomie 37 pb.

Aktywa razem banku wyniosły 356,35 mld zł na koniec I kw. 2026 r. wobec 333,31 mld zł rok wcześniej.

"Bank Pekao odnotował w I kwartale 2026 roku dobre wyniki finansowe, do czego w znaczący sposób przyczyniła się bardzo wysoka dynamika portfela kredytowego. Bardzo niskie były w pierwszym kwartale koszty ryzyka, a bank nie zwalniał tempa digitalizacji i rozwoju w kanałach cyfrowych. Porównywalność wyników zakłócają m.in. znacząco wyższe niż rok wcześniej opłaty na BFG oraz zmiana reżimu podatkowego" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Zaczynamy 2026 rok solidnym kwartałem. Na uwagę zasługuje dawno niewidziana skala zwiększenia akcji kredytowej. Wzrost portfela kredytów pozwolił nam wesprzeć wynik odsetkowy, mimo niższego poziomu rynkowych stóp procentowych. Robimy wszystko, by być bankiem pierwszego wyboru i wzmacniać pozycję konkurencyjną. Nie ukrywam, że naszą ambicją jest rosnąć szybciej niż rynek" - skomentował prezes Cezary Stypułkowski, cytowany w materiale.

Wzrost składek na BFG obniżył, w ujęciu rok do roku, skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w I kw. 2026 o 110 mln zł, dodano.

W I kwartale 2026 wzrost kredytów ogółem wyniósł 11 proc., a wzrost kredytów korporacyjnych (uwzględniając segmenty bankowości korporacyjnej i bankowości przedsiębiorstw) sięgnął 16,4 proc.. Ponownie mocno wzrósł wolumen pożyczki gotówkowej, bank odnotował tu zwyżkę o ponad 14 proc., przy 2 mld zł nowej sprzedaży netto w samym I kwartale 2026 r. Z udziałem kanałów cyfrowych sprzedanych zostało 90 proc. takich pożyczek, podano także.

"Na wzrostowej trajektorii była rozbudowa bazy klientów indywidualnych i przyrost młodszej klienteli. W I kwartale 2026 Bank Pekao otworzył 113,5 tys. Kont Przekorzystnych i Kont Świat Premium, z czego 30 proc. dla klientów do 26. roku życia. Bank w strategii zapisał plan zwiększenia liczby młodych klientów do 1,4 miliona w 2027 roku z 1,1 miliona w 2024 roku" - czytamy dalej.

Pozycja kapitałowa Banku Pekao pozostaje tradycyjnie bardzo dobra. Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,7 proc., a Tier1 15,2 proc.. W obydwu przypadkach znajdowały się one bardzo wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów, podkreśliło Pekao.

Wiosną minionego roku Bank Pekao ogłosił strategię do 2027 roku. ROE na koniec okresu objętego planem ma wynosić powyżej 18 proc., C/I być poniżej 35 proc., a aktywnych klientów mobile ma być 4,4 mln. Na koniec I kwartału 2026 roku ROE ze zannualizowanym kosztem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosło 17,1 proc.. W przypadku C/I ze zannualizowanym kosztem BFG było to 37,2 proc. (ale 34,6 proc. z wyłączeniem składki na BFG). Natomiast liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej urosła na koniec marca do 3,79 mln. Koszty ryzyka znalazły się w I kw. 2026 r. na niskim poziomie 37 pb. Zakładany CoR na koniec 2027 roku ma wynieść 65-75 pb, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 1 102 mln zł wobec 1 674 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.

Wyniki ING Banku Śląskiego w I kw. 2026 r.

ING Bank Śląski odnotował 823 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 1 014 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

"W I kwartale 2026 roku ING Bank Śląski zanotował wzrost zysku brutto o 3 proc. r/r do 1 351 mln zł. Zysk netto w związku z wyższą stawką podatku CIT wyniósł 823 mln zł w porównaniu z 1 014 mln przed rokiem" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 333 mln zł wobec 2 211 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji sięgnął 595 mln zł wobec 579 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 22,8 proc..

"Bank utrzymuje wysoką rentowność - ROE na koniec marca, po korekcie o MCFH, wyniosło 19,6 proc." - dodano.

Aktywa razem banku wyniosły 302,95 mld zł na koniec I kw. 2026 r. wobec 282,03 mld zł na koniec poprzedniego roku.

"Miniony kwartał był dla nas okresem dalszego wzrostu w kluczowych obszarach naszej działalności zgodnych z kierunkami strategii 'ING. W rytmie życia'. Zwiększyliśmy liczbę klientów detalicznych do 4,7 mln, czyli o 133 tys. r/r, a klientów korporacyjnych o 24,3 tys. r/r do 599 tys. Równolegle w porównaniu rok do roku osiągnęliśmy wzrost portfela kredytowego o 9 proc., a depozytów klientów o 10 proc.. W tym czasie wzrost funduszy inwestycyjnych wyniósł 26 proc." - powiedział prezes Michał Bolesławski, cytowany w materiale.

"Bardzo dobre wyniki uzyskaliśmy w obszarze hipotek. Po pierwszym kwartale utrzymaliśmy pozycję drugiego największego banku pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych. Nowa sprzedaż osiągnęła poziom 5,9 mld zł, co stanowi kolejny rekord i przekłada się na wysoki udział rynkowy sięgający 18,5 proc.. Jednocześnie zanotowaliśmy bardzo dobrą sprzedaż pożyczek gotówkowych w wysokości 1,8 mld zł. W ujęciu rok do roku oznacza to wzrost o 24 proc." - dodał.

Zaznaczył, że w segmencie kredytów dla podmiotów korporacyjnych dynamika była niższa. Przyrost portfela kredytowego wyniósł 6 proc. rok do roku, co odzwierciedla zarówno sytuację geopolityczną, jak i utrzymujący się brak popytu na kredyty inwestycyjne, szczególnie ze strony podmiotów prywatnych.

"Podsumowując wyniki, chciałbym również przypomnieć o sfinalizowaniu transakcji przejęcia Goldman Sachs TFI oraz wprowadzeniu nowych kont w modelu subskrypcyjnym. To dwa ważne punkty naszej nowej strategii, które wspierają inwestycje, rozwój segmentu Private Banking, podnoszą wartość oraz elastyczność naszych rozwiązań oferowanych klientom" - powiedział także Bolesławski.

Najważniejsze wyniki finansowe osiągnięte w I kwartale 2026 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

- dochody ogółem wzrosły o 4 proc. do 3 047 mln zł,

- koszty ogółem wzrosły o 7 proc. do 1 281 mln zł,

- wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 3 proc. do 1 766 mln zł,

- zysk brutto wzrósł o 3 proc. do 1 351 mln zł,

- zysk netto spadł o 19 proc. do 823 mln zł,

- wskaźnik koszty (z podatkiem bankowym)/dochody wyniósł 48,7 proc. w porównaniu z 47,9 proc. w ub. r.,

- łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,81 proc. w porównaniu z 16,16 proc. w ub.r.,

- zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 19,6 proc. w porównaniu z 20,2 proc. w ub.r., wymienił bank.

Natomiast najważniejsze wyniki biznesowe osiągnięte w I kwartale 2026 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. były następujące:

- liczba klientów bankowości detalicznej 4 748 tys. (wzrost o 133 tys. r/r),

- liczba klientów bankowości korporacyjnej 599 tys. (wzrost o 24,3 tys. r/r), z czego 556 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 20,8 tys. r/r), 39,6 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 3,3 tys. r/r), 3,8 tys. to klienci strategiczni (wzrost 0,3 tys. r/r),

-wzrost wartości kredytów o 9 proc. do 185,2 mld zł,

- wzrost depozytów o 10 proc. do 242,5 mld zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 823 mln zł wobec 1 014 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce. Świadczy pełen zakres usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 282,02 mld zł na koniec 2025 r.

Wyniki mBanku w I kw. 2026 r.

mBank odnotował 953 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 706 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 437 mln zł wobec 3 658 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 892 mln zł wobec 823 mln zł rok wcześniej.

Zwrot z kapitału (ROE netto) wyniósł 17,5 proc., zaś zwrot z kapitału materialnego (ROTE netto) ukształtował się na poziomie 20,5 proc..

Aktywa razem banku wyniosły 290,55 mld zł na koniec I kw. 2026 r. wobec 280,25 mld zł na koniec poprzedniego roku.

"W I kwartale 2026 roku Grupa mBanku osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe. W omawianym okresie Grupa mBanku zanotowała zysk brutto w wysokości 1 528 mln zł, zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 953 mln zł" - czytamy w raporcie.

Głównymi czynnikami determinującymi wynik Grupy mBanku w I kwartale 2026 roku były:

- Umiarkowany wzrost dochodów w porównaniu do poprzedniego kwartału (3 094 mln zł, tj. +1,1 proc.),

- Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w ujęciu kwartalnym na poziomie 1 174 mln zł, spowodowane ujęciem rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG,

- Koszty ryzyka na poziomie 104 mln zł, czyli 30 punktów bazowych,

- Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi na poziomie 73 mln zł, znacznie poniżej poziomu z poprzedniego kwartału,

- Podatki od pozycji bilansowych Grupy w wysokości 215 mln zł,

- Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się we:

* wzroście bazy klientów detalicznych do 5 969 tys. klientów (+73 tys. klientów w porównaniu do końca 2025 roku),

* wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 38 023 klientów (+472 klientów w porównaniu z końcem 2025 roku), wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 961 mln zł wobec 713 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 280,25 mld zł na koniec 2025 r.

Wyniki Erste Bank Polska w I kw. 2026 r.

Erste Bank Polska (d. Santander Bank Polska) odnotował 1 027,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 1 733,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 062,52 mln zł wobec 3 175,83 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji sięgnął 771,53 mln zł wobec 727,77 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 19,9 proc..

Aktywa razem banku wyniosły 304,42 mld zł na koniec I kw. 2026 r. wobec 308,15 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W raporcie bank zwrócił uwagę m.in. na:

- stabilnie wysoką rentowność kapitału własnego (ROE) w stosunku rocznym (19,9 proc. wobec 20 proc. na 31 marca 2025 r.),

- niższy wynik z tytułu odsetek spowodowany zawężającą się marżą i spadkiem stóp bazowych, przy wyższym wyniku z tytułu prowizji o 6 proc. r/r, w tym dochodów netto z działalności podstawowej, usług maklerskich i zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych oraz wymiany walutowej,

- wskaźnik koszty/dochody na poziomie 42,2 proc. (34,5 proc. w I kw. 2025 r.) przy wzroście składek należnych BFG na rzecz funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, obciążeniach kosztowych z tytułu integracji i rebrandingu oraz wyższym poziomie wynagrodzeń pracowniczych,

- porównywalny wzrost bazy aktywów ogółem o 4,8 proc. r/r do 304,4 mld zł (tj. po wyłączeniu Grupy Santander Consumer Bank SA jako działalności zaniechanej z bilansu na dzień 31 marca 2025 r.) za sprawą rosnących wolumenów biznesowych w kluczowych liniach produktowych i segmentach klientów,

- wzrost depozytów od klientów o 3,2 proc. r/r pod wpływem sald na rachunkach bieżących (+9,6 proc. r/r), w tym oszczędnościowych o 28,1 proc. r/r,

- wzrost należności brutto od klientów o 6,8 proc. r/r, w tym należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 9,6 proc. r/r i należności od klientów indywidualnych o 5,1 proc. r/r,

- poprawę jakości portfela należności kredytowych ze wskaźnikiem NPL na poziomie 3,6 proc. (4 proc. na 31 marca 2025 r.) przy ostrożnościowym podejściu Grupy do zarządzania ryzykiem i wzroście należności kredytowych,

- spadek kosztu ryzyka kredytowego z 0,44 proc. na 31 marca 2025 r. do 0,37 proc. na 31 marca 2026 r. w warunkach stabilnego wzrostu gospodarczego,

- stabilną w stosunku rocznym (+1,1 proc. r/r) bazę klientów Erste Bank Polska S.A. (6,1 mln),

- 4 mln klientów cyfrowych Erste Bank Polska S.A., w tym 3,5 mln klientów bankowości mobilnej, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 955,58 mln zł wobec 1 614,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Erste Bank Polska (d. Santander Bank Polska) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem jest Erste Group Bank AG. Aktywa razem banku wyniosły 308,15 mld zł na koniec 2025 r.