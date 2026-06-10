„U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają” – podał w środę Bank Pekao na swoich stronach internetowych.

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Bank radzi, aby osoby, które nie mogą się zalogować do serwisu Pekao24 przy użyciu logowania dwuskładnikowego w aplikacji PeoPay na urządzeniu z systemem Android, bo nie wyświetla się opcja potwierdzenia logowania kodem SMS, skorzystały z innej przeglądarki, w której nie są zapisane dane logowania lub otworzyły stronę w trybie incognito, ewentualnie żeby wyczyściły pamięć podręczną przeglądarki.

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„Po wykonaniu jednej z tych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna ponownie się pojawić” – czytamy w informacji banku. „Po pobraniu kodu SMS pojawi się możliwość dodania przeglądarki do zaufanych. Pomiń ten krok klikając przycisk »Później«” – czytamy w komunikacie.