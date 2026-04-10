– Będziemy bezpośrednim członkiem GPW, a także KDPW i KDPW_CCP. Stosowne wnioski składamy lada moment – zapowiadał w marcu w rozmowie z "Parkietem" Grzegorz Zawada, dyrektor Biura Maklerskiego VeloBanku. I tak się stało.

Dopuszczenie do działania na GPW w charakterze członka giełdy wpisuje się w realizację strategii VeloBanku w obszarze rozwoju usług inwestycyjnych i wzmacnia kompetencje banku w obszarze rynku kapitałowego. Uzyskanie statusu członka giełdy wymagało spełnienia szeregu kryteriów określonych w regulacjach GPW, zapewniających m.in. prawidłową i bezpieczną obsługę obrotu instrumentami finansowymi notowanymi na warszawskim parkiecie.

Biuro maklerskie VeloBanku ruszy w połowie roku

W lutym Komisja Nadzoru Finansowego wydała VeloBankowi zgodę na prowadzenie działalności maklerskiej. VeloBank planuje rozpocząć działalność operacyjną biura maklerskiego w momencie finalizacji przejęcia klientów detalicznych Citi Handlowego, co jest przewidziane na połowę 2026 roku

– Uzyskanie statusu członka GPW jest bardzo istotne dla rozwoju naszej oferty usług inwestycyjnych. W efekcie klienci VeloBanku będą mogli realizować transakcje na GPW za pośrednictwem naszego biura maklerskiego. To również jeden z warunków skutecznego przyłączenia części detalicznej Citi Handlowego do VeloBanku i kolejny krok na drodze do finalizacji tego procesu. Co więcej, naszą ambicją jest stworzenie jednego z najlepszych jakościowo biur na rynku. Stawiamy na doświadczonych doradców, szeroki dostęp do rynków zagranicznych oraz ofertę inwestycyjną wykraczającą poza standardowe rozwiązania – mówi teraz Grzegorz Zawada.

Biuro dla wymagających klientów

Biuro maklerskie VeloBanku umożliwi klientom inwestowanie w instrumenty notowane na GPW, mając nowoczesną platformę transakcyjną umożliwiającą szeroki dostęp do instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych. Strategia zakłada oferowanie dostępu do kilkunastu giełd zagranicznych i szerokiej gamy produktów strukturyzowanych. W planach jest także doradztwo inwestycyjne na rynkach polskim i zagranicznym, w szczególności w zakresie zagranicznych ETF-ów. Trzonem zespołu biura maklerskiego VeloBanku będą specjaliści dotychczas obsługujący klientów indywidualnych w biurze maklerskim Citi Handlowego.

– Chcemy stworzyć biuro maklerskie dla wymagających klientów, które wygrywa doradztwem, jakością oferty i dostępem do globalnych rynków – a nie niską prowizją. (…) Chcemy być miejscem, w którym klienci indywidualni otrzymują realne wsparcie w budowaniu i pomnażaniu majątku, dlatego koncentrujemy się właśnie na tym segmencie – zapowiadał w rozmowie z "Parkietem" Grzegorz Zawada.